HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı! Bütçe görüşmelerine ara verildi

HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı! Bütçe görüşmelerine ara verildi

16.11.2020 17:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı! Bütçe görüşmelerine ara verildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine görüşmelere ara verildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlıkların 2021 mali yılı bütçe görüşmeleri sürüyor. Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri devam ederken, toplantıyı takip eden HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, korovirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Gaydalı, bunun üzerine salondan çıkarken, toplantıya da ara verildi. Maske takıp, fiziksel mesafe kuralına uygun olarak salonda oturan komisyon üyeleri ve görüşmeleri izleyen milletvekilleri, dışarı çıktı. Toplantının yapıldığı tören salonunda ise dezenfeksiyon çalışması başlatıldı. Çalışmanın ardından görüşmelere devam edilecek.

TEDBİR AMACIYLA TEST YAPTIRMIŞ

HDP'li Gaydalı'nın herhangi bir semptomu olmamasına rağmen tedbir amacıyla test yaptırdığı, sonucu pozitif çıkınca da evine gittiği, yanında oturan milletvekillerinin de tedbir amacıyla test yaptıracağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savunduKızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu
11 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!11 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Fransa'dan Türkiye'ye küstah tehdit

Fransa'dan Türkiye'ye küstah tehdit

Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi

Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi

iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor! Sırrı ortaya çıktı

Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor! Sırrı ortaya çıktı

Öykü Çelik partiden partiye koşuyor! Yine yakalandı

Öykü Çelik partiden partiye koşuyor! Yine yakalandı

Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı! İçişleri'nden ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı! İçişleri'nden ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

Diğer Haberler

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Hatay'da skandal görüntü! Küçük çocuğun eline sigara ve içki verdiler

Skandal görüntü! Küçük çocuğun eline sigara ve içki verdiler

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Öğrenci servis kaza yaptı: 5 yaralı

Öğrenci servis kaza yaptı: 5 yaralı

İsmail Koncuk, İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti'de istifa şoku

Korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

Korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.