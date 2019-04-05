HABER

HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ve HDP'li vekiller hakkında soruşturma!

SEÇİM HABERLERİ  | 05.04.2019 14:01 | Son Güncelleme

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, kesin olmayan sonuçlara göre, HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı ile ilçe belediye başkanlarının katıldığı, terör örgütü PKK ve teröristleri övücü sözde marşın okunduğu, ölen teröristler için "saygı duruşunda" bulunulduğu kutlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ve HDP'li vekiller hakkında soruşturma!

Alınan bilgiye göre, Başsavcılık, dün HDP tarafından il binasında gerçekleştirilen toplantıda silahlı terör örgütü ve teröristleri öven sözde örgüt marşının okunması, ölen teröristler için saygı duruşunda bulunulması, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılması ve terör örgütü ile teröristleri öven söylemlerde bulunulması nedeniyle soruşturma başlattı.

Başsavcılıkça, kesin olmayan sonuçlara göre, HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mızraklı, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve Hülya Alökmen hakkında terör suçundan yürütülen soruşturma kapsamında dün gerçekleştirilen program tüm yönleriyle incelemeye alındı.

AA


Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!
CHP'den flaş açıklama! İşte İstanbul'daki son durum...CHP'den flaş açıklama! İşte İstanbul'daki son durum...
CHP'den Ankara açıklamasıCHP'den Ankara açıklaması
Anahtar Kelimeler:
yerel seçim 2019 seçim sonuçları HDP Diyarbakır

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Son dakika: YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

Son dakika: YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Oy farkı şu anda 20 bin 509'

'Oy farkı şu anda 20 bin 509'

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

Diğer Haberler
Mansur Yavaş: 1 Nisan'dan sonraki işlemler hükümsüz olacak

Mansur Yavaş: 1 Nisan'dan sonraki işlemler hükümsüz olacak

Binali Yıldırım'dan son dakika İstanbul oy farkı açıklaması

Binali Yıldırım'dan İstanbul oy farkı açıklaması

CHP'den AK Parti'nin Büyükçekmece'deki 'seçimler iptal edilsin' başvurusuna ilişkin açıklama

CHP'den flaş açıklama! İşte İstanbul'daki son durum...

CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş seçimi kazanmıştır

CHP'den Ankara açıklaması

Son dakika! AK Parti'nin Büyükçekmece'de seçimler iptal edilsin başvurusu için karar

'Büyükçekmece'de seçimler iptal edilsin' başvurusu için karar

YSK'dan Kırklareli kararı! Merkezde oylar yeniden sayılacak

YSK'dan Kırklareli kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.