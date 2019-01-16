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HDP, CHP ile ittifak yapacak mı? Ahmet Türk'ten çarpıcı açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 16.01.2019 14:28 | Son Güncelleme

HDP'nin Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk "yerel seçimlerde HDP, CHP'ye destek verecek mi?" sorusuna yanıt verdi. Türk, "Türkiye’de demokrasinin kalıcı hale gelmesi için her türlü özveriye hazır olduğumuzu da ifade ediyoruz" dedi.

HDP, CHP ile ittifak yapacak mı? Ahmet Türk'ten çarpıcı açıklama

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçim yaklaşırken Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk, HDP ve CHP’nin seçimdeki tavrıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NDA ÇAĞRIDA BULUNDU

T24’ten Şirin Payzın’a konuşan Ahmet Türk, CHP ve İYİ Parti’nin yerel seçim için kurduğu ittifaka yönelik olarak, “Biz CHP’ye katkı sunmak istiyoruz ama kendileri bu katkıyı reddediyor” dedi. Türk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da bir çağrıda bulunarak ”İyi Parti’yle nasıl görüşüyorsa partimin genel başkanlarıyla da bir araya gelsin isterim” ifadelerini jkullandı.

'HAZIRIZ! KATKIMIZ OLABİLİR'

31 Mart seçimlerinde Türkiye’nin büyük kentlerinde sonucu değiştirebilecek güce sahip olduklarını vurgulayan Türk, “Biz aslında demokratik bir gelecek için mücadele ediyoruz. Türkiye’de demokrasinin kalıcı hale gelmesi için her türlü özveriye hazır olduğumuzu da ifade ediyoruz. Burada özellikle Kürt bölgesinde Kürdistan’da CHP’nin bizler açısında çok fazla etkisi olmayacağını da biliyoruz ama büyük şehirlerde bizim onlara katkımız olabilir. Adana, İstanbul, Mersin, İzmir gibi yerlerde sonucu değiştirebilecek bir rol oynayabiliriz.” diye konuştu.

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yerel seçim seçim 2019 ittifak HDP CHP

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Hdp Chp yi desteklesin CHP iyi parti yi desteklesin daha sonrada Hep birlikte Terör örgütünü desteklyin sizdende bu beklenir zaten..
Kürdistan mı..? Yok öyle bir yer..! LAİK DEMOKRATİK ÖZGÜR TÜRKİYE CUMHURİYETİMİZ HEPİMİZE YETER.
hangi chp hani şu Mustafa Kemal in p,.ç leri dediğiniz chp mi yazıklar olsun ama size değil size çanak tutup Mustafa Kemal adını oy için lekeleyenlere
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