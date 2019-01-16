HDP, CHP ile ittifak yapacak mı? Ahmet Türk'ten çarpıcı açıklama

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçim yaklaşırken Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk, HDP ve CHP’nin seçimdeki tavrıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NDA ÇAĞRIDA BULUNDU

T24’ten Şirin Payzın’a konuşan Ahmet Türk, CHP ve İYİ Parti’nin yerel seçim için kurduğu ittifaka yönelik olarak, “Biz CHP’ye katkı sunmak istiyoruz ama kendileri bu katkıyı reddediyor” dedi. Türk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da bir çağrıda bulunarak ”İyi Parti’yle nasıl görüşüyorsa partimin genel başkanlarıyla da bir araya gelsin isterim” ifadelerini jkullandı.

'HAZIRIZ! KATKIMIZ OLABİLİR'

31 Mart seçimlerinde Türkiye’nin büyük kentlerinde sonucu değiştirebilecek güce sahip olduklarını vurgulayan Türk, “Biz aslında demokratik bir gelecek için mücadele ediyoruz. Türkiye’de demokrasinin kalıcı hale gelmesi için her türlü özveriye hazır olduğumuzu da ifade ediyoruz. Burada özellikle Kürt bölgesinde Kürdistan’da CHP’nin bizler açısında çok fazla etkisi olmayacağını da biliyoruz ama büyük şehirlerde bizim onlara katkımız olabilir. Adana, İstanbul, Mersin, İzmir gibi yerlerde sonucu değiştirebilecek bir rol oynayabiliriz.” diye konuştu.

