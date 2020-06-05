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  4. HDP Darbe Var Sloganıyla Meclis'ten Kızılay Yürümeye Çalıştı

HDP Darbe Var Sloganıyla Meclis'ten Kızılay Yürümeye Çalıştı

05.06.2020 14:01 | Son Güncelleme

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, barış, özgürlük ve demokrasi taleplerinden vazgeçmeyeceklerini belirterek, HDP vekilleri olarak "Darbe var" sloganıyla yürüyüşü başlattı

HDP Darbe Var Sloganıyla Meclis'ten Kızılay Yürümeye Çalıştı

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, barış, özgürlük ve demokrasi taleplerinden vazgeçmeyeceklerini belirterek, HDP vekilleri olarak "Darbe var" sloganıyla yürüyüşü başlattı.

HDP Grubu'nun, Kızılay Güvenpark'ta parti üyelerince katılım gösterilmesi planlanan basın açıklamasına katılmak için başlattığı yürüyüş, durduruldu ve vekillerle polis arasında arbede yaşandı.

Beştaş, HDP milletvekilleriyle birlikte TBMM bahçesinde yaptığı basın açıklamasında, TBMM'de dün tarihin en karanlık sayfalarından birine imza atıldığını, Leyla Güven, Musa Farisoğulları ve Enis Berberoğlu'nun milletvekilliklerinin düşürüldüğünü söyledi.

Beştaş "Kesinlikle tartışmalı bir yargı süreci devam ederken, Anayasa Mahkemesi önünde üç milletvekilinin de bireysel başvurusu hala görüşülürken ve tebligatlar devam ederken bu süreç işletildi. Üstelik 2 yıldan başlayarak geriye doğru, uzun süredir bekletilen dosyalar okutuldu. Bunlar neden dün okundu? Bu sorumuzun yanıtını dün AKP milletvekilleri verdi; 'Biz Cumhurbaşkanımızın talimatlarına uyarız' dedi" tepkisini paylaştı.

Beştaş "FETÖ kumpası" diye ilan edilen davaların tümünde beraat kararları verilirken KCK ve HDP'ye yönelik davalarda bir adım atılmadığı görüşünü de vurguladı.

Beştaş "Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları hiçbir yere gitmedikleri halde dün gece gözaltına alındı ve alelacele tutuklandı. Bunu da nasıl bir plan dahilinde işlettiklerini hepimiz yaşayarak öğrendik" dedi.

Açıklama sonrasında HDP'li vekiller, dün yaşananları protesto etmek amacıyla Kızılay'daki Güvenpark'a yürüyüşe geçti. HDP'li vekillere önce TBMM kampüsünden Çankaya Kapısı'ndan çıktıkları anda polis engellemesi yapılması için önlem alındığı görüldü. Ancak polis, buradaki ilk bariyeri kaldırdı ve vekillere bir süre daha müdahale etmedi.

Atatürk Bulvarı'nda "Darbe Var" sloganıyla yürüyen HDP'liler, Milli Eğitim Bakanlığı önünde polis bariyeriyle durduruldu. Burada basın mensuplarına kenara çekilmeleri yönünde uyarıda bulunuldu ve müdahalede bulunulmasıyla birlikte HDP'lilerle polis arasında arbede yaşandı.

İtiş kakış sırasında HDP'li Rıdvan Turan'ın ceketi yırtıldı ve Kemal Bülbül'ün de gözlüğü kırıldı.

Arbade sona erdiğinde HDP grubuyla polis amirleri arasında yürüyüşe devam edilmesi konusunda tartışmalar yaşandı. Polisler Ankara Valiliği'nin talimatı olduğunu belirtilirken, HDP'liler yazılı talimatı görmek istedi.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç da, sözlü talimatla hukuksuz şekilde vekillere dahi yürüyüş, protesto hakkı tanınmadığını belirterek, "Görüyorsunuz darbe var ve burada da bu darbeyi görüyorsunuz" ifadesini kullandı.

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