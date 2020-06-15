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HDP "Darbeye karşı demokrasi" yürüyüşünü başlattı

15.06.2020 15:04 | Son Güncelleme

HDP'nin Edirne ve Hakkari'den Ankara'ya başlattığı “Darbeye karşı demokrasi yürüyüşü” öncesi 10 kişi gözaltına alındı.

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu "Beni ezip geçmen lazım" diyerek TOMA'nın önüne geçti.Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 3 milletvekilinin vekilliğinin düşürülmesine karşı başlattığı Edirne’den HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve beraberindeki heyetin gerçekleştireceği “Darbeye karşı demokrasi yürüyüşü” öncesinde 10 kişi gözaltına alındı.

Müdahale sırasında HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu "Beni ezip geçmen lazım" diyerek TOMA önüne geçti.

HDP 3 milletvekilinin vekilliğinin düşürülmesine karşı Edirne ve Hakkari’den Ankara’ya “Darbeye karşı demokrasi yürüyüşü” başlattı. İki ilde de polis olağanüstü önlem aldı.

Silivri’de bir araya gelen HDP’lilere polis müdahale etti ve 10 kişi gözaltına alındı. Polis biber gazı ve plastik mermi kullandı. Silivri'deki müdahale sırasında HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu TOMA önüne geçerek "Beni ezip geçmen lazım" dedi.

Öte yandan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve beraberindeki heyet engellemelere rağmen Silivri’de açıklama yaptıktan sonra yürüyüşü başlattı.

ANKA/TY

©️Deutsche Welle Türkçe

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