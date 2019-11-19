HDP'de 'ara seçim' tartışması! Tüm gözler yarınki toplantıda

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü yazısında 'ara seçim' ihtimalini gündeme taşıdı. HDP'nin yarın Ankara'da düzenleyeceği toplantıda gündeme gelecek konu, eğer hayata geçirilirse Türkiye yeniden bir 'seçim' tartışması yaşayacak.

ANAYASA NE DİYOR?



Anayasa'nın 78. maddesine göre, TBMM üyeliklerinde en az 30 boşalma olduğu taktirde 3 ay içinde ara seçim yapılması gerekiyor. TBMM'de halen 11 boş sandalye bulunuyor ve 19 Milletvekili daha istifa ederse, ara seçim gündeme gelecek.

600 Milletvekili ile açılan TBMM'de, Berat Albayrak, Abdülhamit Gül, Mevlut Çavuşoğlu ve Süleyman Soylu'nun bakan olması, yerel seçimlerde belediye başkanı seçilen milletvekillerinin ayrılması ve ölümler nedeniyle 11 sandalye boşaldı.

Sarıkaya yazısında, Anayasa'nın ilgili maddesindeki 'TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde, ara seçime gidilir. Ara seçim, her seçim döneminde bir defa yapılır ve genel seçimden otuz ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. Ancak, boşalan üyeliklerin sayısı, üye tamsayısının yüzde beşini buldu hallerde, araç seçimlerin üç ay içinde yapılmasına karar verilir' ifadelerine yer verdi.