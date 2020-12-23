HDP Demirtaş’ın Tahliyesini İstiyor

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi’nin 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana tutuklu olan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ‘‘derhal tahliye edilmeli’’ kararına hem iktidardan hem de muhalefetten tepkiler geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada kararı sert sözlerle eleştirdi. Cumhurbaşkanı, ‘‘AİHM, bu kararı iç hukuk yolları tüketilmeden alarak, istisnai bir uygulama yapmıştır. Selahattin Demirtaş'la ilgili hüküm, aynı mahkemenin mesela İspanya'daki Batasuna Partisi kararındaki gerekçelerle açıkça çelişmektedir. Mahkeme, Batasuna davası kararında, bırakınız şiddet eylemlerini teşvik etmeyi, şiddet eylemlerini açıkça kınamamanın dahi cezaya konu, suç sayılabileceğine hükmetmiştir. Terör örgütünün şiddet eylemini kınamamayı teröre destek olarak kabul eden bir mahkemenin, 6-8 Ekim 2014'te 39 vatandaşımızın hunharca katledilmesiyle sonuçlanan bir eylemin baş sorumlusunun tahliyesini istemiş olması, resmen çifte standarttır, hatta ikiyüzlülüktür. AİHM, Türkiye nezdinde saygı görmek istiyorsa, önce dönüp kendi çelişkilerini sorgulamalıdır’’ dedi.

Erdoğan’dan AİHM’e ‘‘riyakarlığa tahammül etmeyiz’’ uyarısı Demirtaş’ın “Avrupa Parlamentosu’nun terör örgütü olarak kabul ettiği PKK ile içli dışlı olduğunu, elinde onlarca masumun kanı bulunan siyasetçi maskeli bir kişi olduğunu” dile getiren Erdoğan, aynı mahkemeyi de FETÖ davaları ile ilgili olarak da uyardı. Cumhurbaşkanı, “Bu şahıs (Demirtaş) , siyasi görevleri veya siyasi söylemleri sebebiyle değil, terörle arasına mesafe koyamadığı, bölücü terör örgütünün emriyle onlarca kişinin ölümüne yol açtığı için milletin gözünde de suçludur. Kobani'nin katili budur. Diyarbakır'daki 53 gencin, yavrumuzun katili budur. Oradaki Kürt kardeşlerimizi sokağa döken, ondan sonra da bu kardeşlerimizin ölümüne neden olan odur. Ey, AİHM sen anlamasan da biz anlatmaya devam edeceğiz. Mahkemenin FETÖ davaları için takınacağı tavrın da işaretlerinin şimdiden gözükmeye başladı. PKK’ya terör örgütü muamelesi yapmayan, PKK'yla irtibatlı kişileri terörist kabul etmeyen bu mahkeme FETÖ'yle ilgili olarak aynı yaklaşımı sergilememesini temenni ederim. Aksi takdirde, bunca çifte standarda ve riyakarlığa daha fazla tahammül etmek mecburiyetinde olmadığımızın da bilinmesini isterim’’ dedi.

Buldan: ‘‘Bu karar sizi bağlar efendiler’’ Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da bugün İstanbul il örgütünde Demirtaş’ın avukatları ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Buldan, ‘‘AİHM milyonları ilgilendiren bir karar aldı. Kararınüzerinden 13 saat geçmesine rağmen Demirtaş tahliye edilmedi. Bu aynı zamanda manevi bir işkence suçudur. Demirtaş tahliye edilmeliydi. Bu henüz gerçekleşmedi. Başta Demirtaş olmak üzere şu an cezaevinde rehine olarak tutulan milletvekili, belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, bütün siyasi tutukluların bu karar doğrultusunda derhal serbest bırakılması gerektiğini ifade etmek isterim. Selahattin Demirtaş’tan korkuyorlar. Demirtaş’ın verdiği cesaretten korkulduğunu biliyoruz. Siyasi rehine olarak tutulması sebeplerinden bir tanesidir, bu. Lamı cimi yok bu karar sizi bağlar, efendiler’’ dedi. Bugüne kadar sık sık mahkeme kararlarının Saray’dan çıktığını ve hukuk ile adaletin vesayet altında olduklarını sürekli dile getirdiklerini belirten HDP Eş Genel Başkanı, Erdoğan’ın karar sonrası yine yargıya müdahale ederek tahliye kararını engellemeye çalıştığını ifade ederken muhalefet partilerinden AİHM kararının uygulanması için destek istedi.

Avukat Demir: ‘‘Karar uygulanmazsa konuyu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi takip edecek’’ Demirtaş’ın avukatlarından Ramazan Demir ise ulusal mahkemenin AİHM’in verdiği kararı uygulamaması halinde konunun Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin sorunu haline geleceğini söyledi. Demir, ‘‘Bu karar en çok Cumhurbaşkanı’nı bağlar. Cumhurbaşkanı ve onun kararıyla hareket eden hakim ve savcıları bağlar, AİHM kararından söylüyorum. Bu AİHM kararı, Erdoğan’ın kararıdır. Onun talimatıyla yürütülen hukuki sürecin sonunda verilmiş bir karar bu. Kararın her tarafından siyasi müdahale akıyor. Bu kararı o aldırdı. Mahkemenin (AİHM) siyasi bağlantı kurduğu yer de Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları. Bunu söyleyerek suç işliyor Cumhurbaşkanı, bunu uygulamayan hakimler de suç işliyor. Bu kararın uygulanmamasından doğan mağduriyetin hesabı hukuk önünde sorulur. Bu artık Avrupa Konseyi ile Türkiye arasında bir sorun. Bu artık bizim, Demirtaş’ın sorunu değil bu artık AB’nin sorunu. Kararı artık onlar takip edecek. Avrupa Konseyi organı olarak AİHM’in verdiği kararı artık Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi takip edecek’’ diye konuştu.

Avukat Molu: ‘‘Türkiye yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir’’ Bir diğer avukat Benan Molu da AİHM kararının uygulanmamasının Türkiye’yi yaptırımlarla karşı karşıya bırakacağını dile getirdi. Molu, ‘‘Yargı tacizine maruz kalan bütün muhaliflerin kullanabileceği yasal ve anayasal değişiklik gerektiren bir karar. AİHM, ‘barışçıl olan ifadeler ve eylemler sebebiyle TCK 314 uyarınca ‘örgüt üyeliği’ ile suçlayamazsınız’ dedi. AİHM cumhurbaşkanı adayı olarak bu seçimlere cezaevinde katılmış olması, 4 yıl boyunca kendisini seçen seçmenleri temsil edememesi nedeniyle serbest seçim hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Bu tutukluluğun sadece Demirtaş’ın şahsıyla ilgili olmadığı, bütün muhalefeti de ilgilendirdiğini de belirtiyor. Türkiye’deki yargı ikliminin çoğulculuğu ve demokrasiyi bastırdığını iddia ediyor. Bu karardan sonra Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması gerekiyor. Mahkeme tek tek delilleri çürüttüğü için şu anda Ankara 19. Ağır Ceza Mahkeme’deki yargılaması başta olmak üzere diğer davalardan da beraat etmesi gerekiyor. Bunun yapılmaması durumunda pek çok yaptırımla karşı karşıya kalınabilir’’ diye konuştu.