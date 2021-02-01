HDP “Demokratik Siyaset” Talebiyle Ziyaretlere Başladı

HDP, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarına uyum gösterilmesi talebinde bulunmak ve Türkiye’deki hukuk ile siyaset krizini aşma çağrısı yapmak için, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve ardından Saadet Partisi’ni ziyaret etti.

HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, “demokratik siyaset” çağrısını görüşmek üzere muhalefet partilerine yapacakları ziyaretlerin ilkini, Türkiye’nin demokrasisi için inisiyatif alması talebiyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a yaptı. Şentop, ziyarete ilişkin açıklamada bulunmadı.

Buldan başkanlığındaki HDP heyetince yapılan ziyaret sonrasında Saadet Partisi ise, Türkiye’de kutuplaşmaya karşı uzlaşmaya ve hoşgörüye ihtiyaç olduğu mesajını kamuoyu ile paylaştı.

Mithat Sancar, Şentop’la görüşmeleri sonrasında TBMM’de açıklama yaptı. Sancar, 1 Şubat’tan itibaren HDP olarak “demokratik siyaset” sürecine geçiş sağlanabilmesi için yeni bir programı hayata geçirme kararı aldıklarını ve bu nedenle önce Şentop’u ziyaret ettiklerini ifade etti.

Sancar, ‘’Başlangıcı Meclis Başkanı ile görüşerek yapmayı tercih ettik. Bunun sebebi, demokratik siyaseti hayati önemde bulmamızdır. Meclis'in yetkisi azalmış olmasına, etkisi sınırlanmış olmasına rağmen demokratik siyaseti halen kurumsal olarak en önemli mekanlarından biri olarak görmemizdir. Türkiye’de acil demokratikleşmeye ve hukuk devletine dönüşe ihtiyaç var. Buradan uzaklaştığımız her gün krizler derinleşiyor, sorunlar ağırlaşıyor, toplumda kutuplaşma ve gerilim yükseliyor. Biz çözümü demokrasiyi yeniden inşa etmekte, hukuk devletini sağlam bir şekilde kurmakta görüyoruz. Bunun yolu da demokratik siyasetten geçiyor. Demokratik siyasetin yöntemleri bellidir; diyalogdur, müzakeredir. Birbirini anlama, mutabakat noktaları arama meselesidir. Demokratik siyaset canlı kaldıkça sorunlara çözüm bulma umudu da canlı kalır, ihtimali de güçlenir. Bu görüşlerimizi Sayın Şentop’a aktardık. Meclis'in de bu çerçevede daha fazla rol oynaması için kendisinin katkıda bulunmasını istedik” diye konuştu.