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HDP “Demokratik Siyaset” Talebiyle Ziyaretlere Başladı

01.02.2021 20:34 | Son Güncelleme:
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HDP “Demokratik Siyaset” Talebiyle Ziyaretlere Başladı

HDP, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarına uyum gösterilmesi talebinde bulunmak ve Türkiye’deki hukuk ile siyaset krizini aşma çağrısı yapmak için, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve ardından Saadet Partisi’ni ziyaret etti

HDP, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarına uyum gösterilmesi talebinde bulunmak ve Türkiye’deki hukuk ile siyaset krizini aşma çağrısı yapmak için, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve ardından Saadet Partisi’ni ziyaret etti.

HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, “demokratik siyaset” çağrısını görüşmek üzere muhalefet partilerine yapacakları ziyaretlerin ilkini, Türkiye’nin demokrasisi için inisiyatif alması talebiyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a yaptı. Şentop, ziyarete ilişkin açıklamada bulunmadı.

Buldan başkanlığındaki HDP heyetince yapılan ziyaret sonrasında Saadet Partisi ise, Türkiye’de kutuplaşmaya karşı uzlaşmaya ve hoşgörüye ihtiyaç olduğu mesajını kamuoyu ile paylaştı.

Mithat Sancar, Şentop’la görüşmeleri sonrasında TBMM’de açıklama yaptı. Sancar, 1 Şubat’tan itibaren HDP olarak “demokratik siyaset” sürecine geçiş sağlanabilmesi için yeni bir programı hayata geçirme kararı aldıklarını ve bu nedenle önce Şentop’u ziyaret ettiklerini ifade etti.

Sancar, ‘’Başlangıcı Meclis Başkanı ile görüşerek yapmayı tercih ettik. Bunun sebebi, demokratik siyaseti hayati önemde bulmamızdır. Meclis'in yetkisi azalmış olmasına, etkisi sınırlanmış olmasına rağmen demokratik siyaseti halen kurumsal olarak en önemli mekanlarından biri olarak görmemizdir. Türkiye’de acil demokratikleşmeye ve hukuk devletine dönüşe ihtiyaç var. Buradan uzaklaştığımız her gün krizler derinleşiyor, sorunlar ağırlaşıyor, toplumda kutuplaşma ve gerilim yükseliyor. Biz çözümü demokrasiyi yeniden inşa etmekte, hukuk devletini sağlam bir şekilde kurmakta görüyoruz. Bunun yolu da demokratik siyasetten geçiyor. Demokratik siyasetin yöntemleri bellidir; diyalogdur, müzakeredir. Birbirini anlama, mutabakat noktaları arama meselesidir. Demokratik siyaset canlı kaldıkça sorunlara çözüm bulma umudu da canlı kalır, ihtimali de güçlenir. Bu görüşlerimizi Sayın Şentop’a aktardık. Meclis'in de bu çerçevede daha fazla rol oynaması için kendisinin katkıda bulunmasını istedik” diye konuştu.

AİHM’in Demirtaş kararının uygulanması beklentisi gündemde

Mithat Sancar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) HDP’nin eski lideri Selahattin Demirtaş’ın Edirne Cezaevi’nden serbest bırakılması gerektiği yönünde karar aldığını da anımsattı. Sancar, bu karara rağmen yerel mahkemece Demirtaş’ın serbest bırakılmamış olması nedeniyle bugün başlayan ziyaret trafiğinde, bu konuyu gündemde tutacakları mesajını verdi.

Sancar, ‘’Özellikle AİHM’in Demirtaş kararı üzerine ortaya çıkan durumun yarattığı sıkıntıları, sorunları çözmek konusunda kendisinden inisiyatif beklediğimizi belirttik. Karar açık ve kesindir. Biz bir tamirat - tadilat programı önereceğiz muhalefete. Bunun müzakere zemininin başlangıcı olarak AİHM kararını ele alabileceğimizi söylüyoruz. Yine aynı görüşü Sayın Şentop’a aktardık” dedi.

Sancar, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi ve eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in AİHM ve Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına uyulması yönündeki açıklamasına karşın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un “uyulması zorunlu değil” yorumuna ise tepki gösterdi.

Sancar, Uçum’un karşı çıkışıyla ilgili bir soru üzerine, “Cemil Çiçek’in söyledikleri doğrudur. Bizim de söylediğimiz şeylerdir. Aslında aklın yolu, bilginin yolu tektir. AİHM sistemini bilen herkes AİHM’in verdiği bu kararın tartışmaya açık olmadığını, uygulanmasından başka seçeneklerin sadece Türkiye’yi daha çok zora sokacağını görecektir. Bu konularda 20 yıldan fazla üniversitede ders vermiş bir akademisyenim. Doğrusu beni diğer argümanları savunanlar şaşırtıyor. Çünkü bu konuda ne yapılacağını AİHM Hukuku dersini almış herhangi bir hukuk öğrencisi bilir” yanıtını verdi.

HDP görüşmelerde “tamirat

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