HDP'den Berat Albayrak açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda görüşülen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ndeki kısmi zamanlı çalışma ve esnek çalışmaya ilişkin maddelerin tekliften çıkarılmasının olumlu olduğunu, bunun sendikalar ile muhalefetin ortaklaşmasıyla gerçekleştiğini söyledi.

"AF ANCAK SUÇLAR İÇİN SÖZ KONUSU OLABİLİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür ettiğini anımsatan Beştaş, "Herhalde doları 8 liranın üstüne çıkarttığı için teşekkür etti. Af talebini kabul ettiklerini söyledi. Ortada ciddi bir çelişki var. Eğer affediyorsanız niye teşekkür ettiniz? Teşekkür ediyorsanız niye affediyorsunuz? Af ancak suçlar için söz konusu olabilir." diye konuştu.

"SADECE BAKANIN İSTİFASI YETMEZ"

Beştaş, Erdoğan'ın konuşmasında, "uzun uzun ekonomi dersi verdiğini" öne sürerek, "Sadece bakanın istifası yetmez. Erdoğan'ın ve bütün bakanların birlikte istifa etmesi ve halkın önüne sandıkların konulması gerekiyor. Habire 'seçimle geldik' diye övünüyorlar ya, seçimle gelip Instagram'dan kaçıyorlar. Halkın bunu da bilmesi gerekiyor. Bu kadar kolay kaçamazlar." ifadesini kullandı.