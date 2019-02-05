HDP'den CHP Beyoğlu adayı Alper Taş'a destek!

Tele1'deki Türkiye'nin Seçimi programına katılan HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP seçmeninin Beyoğlu'nda Alper Taş'ı destekleyeceğini söyledi.

Meral Danış Beştaş konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Alper Taş'a yönelik yine sahadan şöyle bir tespitimiz var. Kendisinin hangi parti olduğuna bakmaksızın pozitif bir havasının olduğu söylüyoruz. İstanbul'daki pek çok demokrasi kesimlerinin, odaların sendikaların… Geniş bir yığının Alper Taş'tan yana pozitif bir eğilimi olduğunu görüyoruz. Bunun sonucunda Alper Taş'ı desteklememek gibi bir seçeneğimiz yok. HDP seçmeni Beyoğlu'nda Alper Taş'ı destekleyecektir.”





Alper Taş



