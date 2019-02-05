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HDP'den CHP Beyoğlu adayı Alper Taş'a destek!

SEÇİM HABERLERİ  | 05.02.2019 08:00 | Son Güncelleme

Alper Taş'ın CHP'den Beyoğlu Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesi siyaseti hareketlendirdi. HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, yaptığı açıklamada "HDP olarak Beyoğlu’nda Alper Taş’ı desteklemememiz için hiçbir sebep yok" dedi.

HDP'den CHP Beyoğlu adayı Alper Taş'a destek!

Tele1'deki Türkiye'nin Seçimi programına katılan HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP seçmeninin Beyoğlu'nda Alper Taş'ı destekleyeceğini söyledi.

Meral Danış Beştaş konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Alper Taş'a yönelik yine sahadan şöyle bir tespitimiz var. Kendisinin hangi parti olduğuna bakmaksızın pozitif bir havasının olduğu söylüyoruz. İstanbul'daki pek çok demokrasi kesimlerinin, odaların sendikaların… Geniş bir yığının Alper Taş'tan yana pozitif bir eğilimi olduğunu görüyoruz. Bunun sonucunda Alper Taş'ı desteklememek gibi bir seçeneğimiz yok. HDP seçmeni Beyoğlu'nda Alper Taş'ı destekleyecektir.”

ALPER TAŞ

Alper Taş

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