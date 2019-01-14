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HDP'den 'CHP ile ittifak' iddialarıyla ilgili son dakika açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 14.01.2019 13:41 | Son Güncelleme

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, bir gazetecinin, “CHP’li Zeki Kılıçaslan, ‘HDP ile ittifak yapmamız milli görevdir’ dedi. Sizin için de CHP ile ittifak milli bir görev midir?” sorusunu yanıtladı. Bilgen, “CHP içerisinde farklı eğilimler ve yaklaşımların var, en azından açıklamalar böyle bir tartışmanın olduğunu gösteriyor.” dedi.

HDP'den 'CHP ile ittifak' iddialarıyla ilgili son dakika açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Suriye’de yaşanan sürecin geldiği noktanın, telafisi imkansız ve geri dönüşü olmayacak riskleri içerdiğini söyledi.

Yaşanabilecek gelişmelerin ekonomik boyutuna değinen Bilgen, “Suriye’de Rus ruleti oynanıyor. Ama gariptir ki tabancayı tamamen doldurmuşlar ve Türkiye sadece tek başına kendi kafasına sıkıyor.” değerlendirmesinde bulundu. Bilgen, Türkiye’nin, Suriye’de anayasa yapım sürecinin başlaması ve adil, eşit bir seçimin gerçekleşmesi için inisiyatif alması gerektiğini ifade etti.

Ayhan Bilgen, sözlerine şöyle devam etti:

“Sadece güvenlik politikalarına odaklı bir yaklaşımda ısrar ederse bu her şeyden önce Türkiye’nin güvenliğini tehdit edecek bir noktaya ulaşacaktır. Görünen o ki Orta Doğu’da çok daha büyük bir savaş senaryosunun hazırlığı yapılıyor. Bu büyük savaş senaryosunda Körfez ülkelerine rol biçiliyor, İran’a yönelik çeşitli senaryolar hazırlanıyor. Böyle bir atmosferde Türkiye’nin, Suriye’de çatışmanın doğrudan tarafı haline getirilmesi çok daha büyük bir kabusu, felaket senaryosunu beraberinde getirecektir.”

Meclisin Orta Doğu’daki gelişmeler ve ekonomik krizle ilgili ciddi bir sorumluluk alması gerektiğini savunan Bilgen, bu konularda kapalı oturum ya da yürütmenin TBMM Genel Kurulunda bilgilendirme yapması gerektiğini söyledi.
Sorular

TRUMP'IN TÜRKİYE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump’ın, sosyal medya hesabı üzerinden Suriye’ye ilişkin paylaşımlarının anımsatılması üzerine Bilgen, Trump’ın paylaşımlarının içerisinde tehdit, tanımlama ve 20 mil vurgusunun olduğunu belirtti.

2,5 YIL SONRA YAPILAN ÖCALAN İLE GÖRÜŞME

HDP’nin tutuklu Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in açlık grevi ile teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın, kardeşiyle görüşmesinin hatırlatılması üzerine Bilgen, “Eğer kişiye özel hukuk olmaz ise kişiye özel tecrit de olmaz. Aslında bugüne kadar görüşülmemiş olması gariptir, yadırganması gerekir. Bir anormallik arayacaksak, 2,5 yıla yakın süredir avukatları ve ailesi ile hiçbir görüşme yapmamış olmasına yoğunlaşmamız gerekir. Eylemi yapan milletvekilimizin iradesine saygı duyuyoruz, tercihlerini önemsiyoruz ve kararı onun vermesi gerektiğini düşünüyoruz.” ifadesini kullandı.

CHP İLE İTTİFAK İDDİASI

Bir gazetecinin, “CHP’li Zeki Kılıçaslan, ‘HDP ile ittifak yapmamız milli görevdir’ dedi. Sizin için de CHP ile ittifak milli bir görev midir?” sorusunu yanıtlayan Bilgen, CHP içerisinde farklı eğilimler ve yaklaşımların olduğunu, en azından açıklamaların böyle bir tartışmanın olduğunu gösterdiğini söyledi.

Bilgen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz, CHP’nin kendi iç tercihlerine, tartışmalarına dair bir şey söyleyecek durumda değiliz ama HDP’nin ya da başka bir partinin dışlanması, yok sayılması, ayrımcılığa tabi tutulması doğrudan doğruya HDP seçmenine ve toplumun bir kesimine yönelik tutumdur. Elbette biz bir bütün olarak Kürtleri temsil etme iddiasında değiliz. Bize ciddi miktarda oy veren Kürt toplumunun bir gerçekliği var. Bizim dışımızdaki partilere de oy verenler var.”

Yerel seçimlere ilişkin “seçmen taşıma” iddialarının sorulması üzerine Bilgen, geçmiş dönemlerde de çok sayıda benzer örneklere tanıklık ettiklerini belirterek, “Bu rakamların seçim sonucunu değiştirecek büyüklükte olması doğrudan seçime şaibe düşürecek bir tablodur.” dedi.

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