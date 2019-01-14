HDP'den 'CHP ile ittifak' iddialarıyla ilgili son dakika açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Suriye’de yaşanan sürecin geldiği noktanın, telafisi imkansız ve geri dönüşü olmayacak riskleri içerdiğini söyledi. Yaşanabilecek gelişmelerin ekonomik boyutuna değinen Bilgen, “Suriye’de Rus ruleti oynanıyor. Ama gariptir ki tabancayı tamamen doldurmuşlar ve Türkiye sadece tek başına kendi kafasına sıkıyor.” değerlendirmesinde bulundu. Bilgen, Türkiye’nin, Suriye’de anayasa yapım sürecinin başlaması ve adil, eşit bir seçimin gerçekleşmesi için inisiyatif alması gerektiğini ifade etti. Ayhan Bilgen, sözlerine şöyle devam etti: “Sadece güvenlik politikalarına odaklı bir yaklaşımda ısrar ederse bu her şeyden önce Türkiye’nin güvenliğini tehdit edecek bir noktaya ulaşacaktır. Görünen o ki Orta Doğu’da çok daha büyük bir savaş senaryosunun hazırlığı yapılıyor. Bu büyük savaş senaryosunda Körfez ülkelerine rol biçiliyor, İran’a yönelik çeşitli senaryolar hazırlanıyor. Böyle bir atmosferde Türkiye’nin, Suriye’de çatışmanın doğrudan tarafı haline getirilmesi çok daha büyük bir kabusu, felaket senaryosunu beraberinde getirecektir.”

Meclisin Orta Doğu’daki gelişmeler ve ekonomik krizle ilgili ciddi bir sorumluluk alması gerektiğini savunan Bilgen, bu konularda kapalı oturum ya da yürütmenin TBMM Genel Kurulunda bilgilendirme yapması gerektiğini söyledi.

Sorular TRUMP'IN TÜRKİYE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI ABD Başkanı Donald Trump’ın, sosyal medya hesabı üzerinden Suriye’ye ilişkin paylaşımlarının anımsatılması üzerine Bilgen, Trump’ın paylaşımlarının içerisinde tehdit, tanımlama ve 20 mil vurgusunun olduğunu belirtti. 2,5 YIL SONRA YAPILAN ÖCALAN İLE GÖRÜŞME HDP’nin tutuklu Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in açlık grevi ile teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın, kardeşiyle görüşmesinin hatırlatılması üzerine Bilgen, “Eğer kişiye özel hukuk olmaz ise kişiye özel tecrit de olmaz. Aslında bugüne kadar görüşülmemiş olması gariptir, yadırganması gerekir. Bir anormallik arayacaksak, 2,5 yıla yakın süredir avukatları ve ailesi ile hiçbir görüşme yapmamış olmasına yoğunlaşmamız gerekir. Eylemi yapan milletvekilimizin iradesine saygı duyuyoruz, tercihlerini önemsiyoruz ve kararı onun vermesi gerektiğini düşünüyoruz.” ifadesini kullandı.