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HDP'den çok konuşulacak açıklama: Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu...

SEÇİM HABERLERİ  | 15.03.2019 21:13 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz" dedi.

HDP'den çok konuşulacak açıklama: Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu...

Bir televizyon kanalında yayınlanan programa katılan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun seçilirse HDP oyları ile seçileceğini söyledi.

"KÜRTLERİ YOK SAYARAK SİYASET YAPAMAZ"

Temelli, “Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt’ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir. Yapmaya çabalarsa zaten siyaseten bir karşılığı olmayacaktır” dedi. (İHA)

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HDP Sezai Temelli Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu

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