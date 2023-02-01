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HDP'den ‘cumhurbaşkanı adayı’ açıklaması: Şubat'ın ilk haftası açıklayabiliriz!

01.02.2023 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP’nin başını çektiği Emek ve Özgürlük İttifakından cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili açıklama geldi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, cumhurbaşkanı adaylarını, şubatın ilk haftası kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti.

HDP'den ‘cumhurbaşkanı adayı’ açıklaması: Şubat'ın ilk haftası açıklayabiliriz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim tarihi için 14 Mayıs tarihini açıklamasının ardından adaylık açıklaması için gözler muhalefet kanadına çevrildi.

6'lı masada bulunan partilerin genel başkanları son olarak 13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya gelecek. Ortak adayın ise toplantı sonrası açıklanması bekleniyor. 6'lı masada aday konusunun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun duyurduğu tarihte de netleşmeme ihtimali olduğunu aktaran Ali Babacan cumhurbaşkanı adayını 13 Şubat'ta belirleme niyetinde olduklarını ancak bunun bir hafta ya da 10 gün uzayabileceğini belirtti.

"13 ŞUBAT ÖNCESİ AÇIKLARIZ"

Öte yandan gözler Emek ve Özgürlük İttifakı'na çevrildi. Aday belirsizliğine ilişkin açıklama, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan geldi.

Pervin Buldan, adaylarını Millet İttifakı'ndan önce açıklayacaklarını belirterek, "13 Şubat öncesi açıklarız. Muhtemelen şubat ayının ilk haftası olur" ifadelerini kullandı.

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