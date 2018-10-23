HDP'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: Gelin masaya oturalım

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

Cumhuriyet’in aktardığına göre; Temelli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

“Çok yakında bu kayyumları süpürüp atacağız. Zaten birbirlerine düştüler. Bunları faşizmin çöplüğüne süpüreceğiz. Geldiğiniz nokta budur. Halktan kopuk pazarlıklarla bu halkın sorunlarına çözüm üretemezsiniz. Türkiye'ye barış da gelecek, demokrasi de gelecek. Türkiye'ye barış HDP ile gelecek.

MUHTARLARIN GÖREVDEN ALINMASI

Geçen hafta 259 muhtar görevinden alındı. Hangi muhtarlar alındı. Kürt muhtarlar alındı. Barış için direnen muhtarları alıyorlar. Bu anlayış bölücüdür, nefret suçudur. Bunlar insanlar birbirlerine düşman olsun diye çabalıyorlar.

"MÜFTÜLERE 'GÜNEYDOĞU'YU BOŞ BIRAKMAYIN' DİYOR"

Müftülere diyor ki, "Doğu'yu ve Güneydoğu'yu boş bırakmayın". Niye buralarda müftü yok mu? Yani onlar anadilinde ibadet etmesin. Yani onların kimliklerini yok sayalım. Onlara inat biz de parti olarak ibadetimizi anadilimizde yapacağız.

"SEN BUNU DİYARBAKIR'DA SÖYLEYEBİLİYOR MUSUN?"