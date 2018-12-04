HABER

HDP'den Erdoğan'a flaş 'Selahattin Demirtaş' cevabı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2018 13:37 | Son Güncelleme

Erdoğan'ın Selahattin Demirtaş için "AİHM'in verdiği karar bizi bağlamaz" sözlerine HDP'den tepki sürüyor. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, AİHM'nin Selahattin Demirtaş'ın "serbest bırakılması gerektiği" yönündeki kararını tanımayacağını söyleyen Erdoğan'a, "AKP Genel Başkanı 'AİHM kararını tanımam' diyor. Kendisine sormak isteriz; 'Mahkeme başkanı mısınız, Cumhurbaşkanı mı? Bir yandan AB’yle ilişki kurmaya çalışacaksınız, diğer yandan ise AİHM kararını tanımayacaksınız." dedi

HDP'den Erdoğan'a flaş 'Selahattin Demirtaş' cevabı

Meclis grup toplantısında konuşan Buldan'ın açıklamaları şöyle;

AKP Genel Başkanı 'AİHM kararını tanımam' diyor. Kendisine sormak isteriz; 'Mahkeme başkanı mısınız, Cumhurbaşkanı mı? Bir yandan AB’yle ilişki kurmaya çalışacaksınız, diğer yandan ise AİHM kararını tanımayacaksınız.

'SAYGI DUYMAYI ÖĞRENECEKSİN'

AİHM’i tanımayan Erdoğan çıkmış Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 'Uluslararası kuruluşlara başvuracağız' diyor. Elbette başvurabilirsin. Ama başvurduğun uluslararası alanın tüm kararlarını da tanımayı, saygı duymayı öğreneceksin."

Buldan ve partiden 10 milletvekili, bugünden itibaren iki gün boyunca TBMM'de açlık grevi yapacak.

Eylemin amacı, 31 Ocak'tan beri tutuklu bulunan ve 8 Kasım'da "süresiz" açlık grevine başlayan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek vermek.

Ev arkadaşını bıçaklayıp cesediyle ilişkiye girdi!Ev arkadaşını bıçaklayıp cesediyle ilişkiye girdi!
Spiker Kübra Eken olayında flaş gelişmeSpiker Kübra Eken olayında flaş gelişme
HDP'li milletvekilleri açlık grevine başladı!HDP'li milletvekilleri açlık grevine başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Selahattin Demirtaş AİHM

En Çok Okunan Haberler

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Motorine 8 kuruşluk indirim geliyor! Bu geceden itibaren geçerli

Motorine 8 kuruşluk indirim geliyor! Bu geceden itibaren geçerli

Son dakika! Ünlü iş adamı Fehmi Babacan hayatını kaybetti

Son dakika! Ünlü iş adamı Fehmi Babacan hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 22 yorum
BU PİSLİK TERÖRİST SEVİCİ NİN SESİ KISILIR İNŞALLAH HEPİNİZİN BOYNU ALTINDA KALSIN PİSLİKLER
İŞİNİZE GELMEYİNCE AİHM MAHKEMELERİ, sizde ,avrupa da yaşayın diğer kaçaklar gibi o zaman.
sen terör örgütüsn ve mecliste ne işin var anlamıyorum ama cümle doğru bu adamı niye doğru cümle kurmuya yönlendiriyorsunuz bunu da anlamıyorum gelen zamları dövizin bu hale gelmesini fransadaki olayları burda yaşatmamanızı halkı perişan etmenizi anlamıyorum devlet aile şirketi oldu damattaki uetki kimde var böyle ülke mi yönetilir
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genelkurmay arşivinden Atatürk ve Türk kadını

Genelkurmay arşivinden Atatürk ve Türk kadını

Bir haftalık bebeğe yapılanlar vicdanları sızlattı

Bir haftalık bebeğe yapılanlar vicdanları sızlattı

'Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi' millet kıraathanesine mi dönüştürülüyor? TBMM'ye taşındı...

Afişi gören İzmirliler ayağa kalktı! 'İzin vermeyeceğiz'

Yavru domuza işkence görüntüsü sosyal medyada büyük tepki çekti! Ankara Barosu harekete geçti

Skandal görüntüyü sosyal medyadan paylaştı Türkiye ayağa kalktı!

Spiker Kübra Eken'i döverek felç olmasına neden olan Bülent Eken'in cezası belli oldu

Spiker Kübra Eken olayında flaş gelişme

HDP'li milletvekilleri açlık grevine başladı!

HDP'li milletvekilleri açlık grevine başladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.