HDP'den Erdoğan'a flaş 'Selahattin Demirtaş' cevabı

Meclis grup toplantısında konuşan Buldan'ın açıklamaları şöyle;

AKP Genel Başkanı 'AİHM kararını tanımam' diyor. Kendisine sormak isteriz; 'Mahkeme başkanı mısınız, Cumhurbaşkanı mı? Bir yandan AB’yle ilişki kurmaya çalışacaksınız, diğer yandan ise AİHM kararını tanımayacaksınız.

'SAYGI DUYMAYI ÖĞRENECEKSİN'

AİHM’i tanımayan Erdoğan çıkmış Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 'Uluslararası kuruluşlara başvuracağız' diyor. Elbette başvurabilirsin. Ama başvurduğun uluslararası alanın tüm kararlarını da tanımayı, saygı duymayı öğreneceksin."

Buldan ve partiden 10 milletvekili, bugünden itibaren iki gün boyunca TBMM'de açlık grevi yapacak.

Eylemin amacı, 31 Ocak'tan beri tutuklu bulunan ve 8 Kasım'da "süresiz" açlık grevine başlayan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek vermek.

