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HDP'den flaş Erdem Gül açıklaması: CHP'nin adayını destekliyoruz

SEÇİM HABERLERİ  | 30.01.2019 09:22 | Son Güncelleme

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, CHP'nin Adalar Belediye Başkan adayı eski Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ü destekleyeceklerini açıkladı.

HDP'den flaş Erdem Gül açıklaması: CHP'nin adayını destekliyoruz

T24'ten Şirin Payzın'ın sorularını yanıtlayan HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'DEMOKRASİ İÇİN FEDEKARLIK YAPTIK'

Seçimleri "Yerel değil, genel bir demokrasi referandumu" olarak nitelendiren HDP'li Oluç, İstanbul, İzmir ve Adana'da aday gösterilmemesiyle ilgili "Bizim için kolay alınmış bir karar değil ama bu fedakârlığı yaparak bütün Türkiye’nin partisi olduğumuzu ve demokrasiye olan inancımızı göstereceğiz. İstesek aday çıkarırdık ama gün demokrasi için gerekli olanı yapma gün" ifadelerini kullandı.

'AK PARTİ'NİN YÜZDE 10'LUK OYU HDP'YE KAYACAK' İDDİASI

Doğu ve Güneydoğu'da AK Parti'den HDP'ye yüzde 10'luk bir oy kayması olacağı iddiasında bulunan Oluç'a göre, Kars’ta aday gösterdikleri Ayhan Bilgen de CHP’li seçmenden destek görecek.

CHP'NİN ADYI ERDEM GÜL'Ü DESTEKLEME KARARI

CHP’nin İstanbul’un Adalar ilçesi için aday gösterdiği gazeteci Erdem Gül’ü desteklediklerini söyleyen HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, bazı tahminlerin aksine Erdem Gül’ün şansının yüksek olduğunu belirterek "Göreceksiniz adada yaşayanlar Erdem’i çok sevecekler." dedi.


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