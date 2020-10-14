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HDP'den gençlerin KYK borçları silinsin talebi

EĞİTİM HABERLERİ  | 14.10.2020 16:59 | Son Güncelleme

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, gençlerin, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) olan borçlarının silinmesini talep etti. Muhalefete seslenen Beştaş, "Bir masa etrafında oturup bu gidişe 'dur' diyebiliriz. HDP olarak siyaset kurumunu, sermayeye vergi teşviki ve aflar yerine, KYK'ya borcu olan gençlerin borçlarını silmeye davet ediyoruz. Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarına çözüm istiyoruz. 200 bin öğretmen atamasının yapılmasını sağlayalım." ifadelerini kullandı.

HDP'den gençlerin KYK borçları silinsin talebi

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, HDP'ye yönelik operasyonların, akıl almaz yöntemlerle devam ettiğini ileri sürdü.

Beştaş, "65 belediyemizden yalnızca dördü ilçe, ikisi belde olmak üzere 6 belediyemiz kaldı. Halk iradesi lafını ağzından düşürmeyenler, halk iradesine en büyük darbeyi kayyumlarla yapmaya devam ediyorlar." dedi.

Ekonominin, Türkiye'nin en temel gündemi olmaya devam ettiğini dile getiren Beştaş, verilerle oynandığını, felaket tablosu değiştirilerek bayram gibi bir tablo oluşturulmaya çalışıldığını iddia etti. Beştaş, vatandaşların en önemli sorununun açlık, yoksulluk ve işsizlik olduğunu dile getirdi.

Muhalefete seslenen Beştaş, "Bir masa etrafında oturup bu gidişe 'dur' diyebiliriz. HDP olarak siyaset kurumunu, sermayeye vergi teşviki ve aflar yerine, KYK'ya borcu olan gençlerin borçlarını silmeye davet ediyoruz. Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarına çözüm istiyoruz. 200 bin öğretmen atamasının yapılmasını sağlayalım." ifadelerini kullandı.

Beştaş, her konuda tekçilikten yana olan iktidarın, nedense meslek odalarını bölmeye çalıştığını savunarak, "Meslekleri bitirdiniz, gözünüzü meslek odalarına diktiniz." dedi.

AA

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