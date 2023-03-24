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HDP'den gündem olacak 'Yavuz Ağıralioğlu' çıkışı 'Dilimizi ısırıyoruz! Çünkü...' Sözleri çok konuşulmuştu

24.03.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'taki seçimler yaklaşırken siyaset gündeminde birbirinden önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun TBMM'de düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalar ve sert eleştirileri çok konuşuldu. Peş peşe siyasiler o sözlere ilişkin açıklama yaparken bir açıklama da HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'dan geldi. Paylan canlı yayında Ağıralioğlu için 'Ona karşı bir araba laf söyleyebilirim ama dilimizi ısırıyoruz' şeklinde konuştu.

HDP'den gündem olacak 'Yavuz Ağıralioğlu' çıkışı 'Dilimizi ısırıyoruz! Çünkü...' Sözleri çok konuşulmuştu

Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimlere kilitlenmişken siyaset gündeminde her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Siyasilerden dikkat çeken çıkışlar gelirken son olarak İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun basın toplantısında kullandığı ifadeler çok konuşulmuştu. Siyasilerin peş peşe açıklamalar yaptığı konuya ilişkin bir açıklama da Garo Paylan'dan geldi. Garo Paylan, Yavuz Ağıralioğlu'nun yaptığı çıkış hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Paylan katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamada “Ben de ona karşı inanın bir araba laf söyleyebilirim. Şu anda kullanmak istemediğim sıfatları kullanabilirim. Ama dilimizi ısırıyoruz. Kullanmıyoruz!” diyerek neden cevap vermek istemediklerini açıkladı. İşte detaylar...

"ONUN SEÇMENLERİ DE DEĞİŞİM TALEBİ İÇİNDELER"

HDP’li Paylan Halk TV canlı yayınında Ağıralioğlu’nun açıklamalarına şu şekilde karşılık verdi:

"Ben de ona karşı inanın bir araba laf söyleyebilirim. Şu anda kullanmak istemediğim sıfatları kullanabilirim. Ama dilimizi ısırıyoruz. Kullanmıyoruz! Niye? Çünkü onun da seçmenleri var ve onun seçmenleri de değişim talebi içindeler.

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"EMİNİM Kİ YAVUZ BEY'İN SEÇMENLERİ DE ONU ELEŞTİRİYORDUR"

Eminim ki bu dönemde kimler sorumsuz davranıyor ve toplum onu eleştiriyorsa, eminim ki Yavuz Bey’in seçmenleri de yaptığı bu sorumsuz davranıştan dolayı onu eleştiriyordur. O da umarım ki diyorum bu yoldan geri döner. Yoksa diğer iktidar temsilcileri gibi tarihin çöp sepetinde kendisine bir yer aramak durumda kalır.”

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seçim Garo Paylan Yavuz Ağıralioğlu

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