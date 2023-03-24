HDP'den gündem olacak 'Yavuz Ağıralioğlu' çıkışı 'Dilimizi ısırıyoruz! Çünkü...' Sözleri çok konuşulmuştu

Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimlere kilitlenmişken siyaset gündeminde her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Siyasilerden dikkat çeken çıkışlar gelirken son olarak İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun basın toplantısında kullandığı ifadeler çok konuşulmuştu. Siyasilerin peş peşe açıklamalar yaptığı konuya ilişkin bir açıklama da Garo Paylan'dan geldi. Garo Paylan, Yavuz Ağıralioğlu'nun yaptığı çıkış hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Paylan katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamada “Ben de ona karşı inanın bir araba laf söyleyebilirim. Şu anda kullanmak istemediğim sıfatları kullanabilirim. Ama dilimizi ısırıyoruz. Kullanmıyoruz!” diyerek neden cevap vermek istemediklerini açıkladı. İşte detaylar...

"ONUN SEÇMENLERİ DE DEĞİŞİM TALEBİ İÇİNDELER"

HDP’li Paylan Halk TV canlı yayınında Ağıralioğlu’nun açıklamalarına şu şekilde karşılık verdi:

"Ben de ona karşı inanın bir araba laf söyleyebilirim. Şu anda kullanmak istemediğim sıfatları kullanabilirim. Ama dilimizi ısırıyoruz. Kullanmıyoruz! Niye? Çünkü onun da seçmenleri var ve onun seçmenleri de değişim talebi içindeler.

"EMİNİM Kİ YAVUZ BEY'İN SEÇMENLERİ DE ONU ELEŞTİRİYORDUR"

Eminim ki bu dönemde kimler sorumsuz davranıyor ve toplum onu eleştiriyorsa, eminim ki Yavuz Bey’in seçmenleri de yaptığı bu sorumsuz davranıştan dolayı onu eleştiriyordur. O da umarım ki diyorum bu yoldan geri döner. Yoksa diğer iktidar temsilcileri gibi tarihin çöp sepetinde kendisine bir yer aramak durumda kalır.”