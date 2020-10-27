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HDP'den Hatay'daki patlamayla ilgili açıklama: En sert şekilde kınıyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.10.2020 14:20 | Son Güncelleme

HDP'den dün gece saatlerinde Hatay'daki patlamayla ilgili açıklama geldi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, yaptığı açıklamada "Canlı bomba saldırısı olduğu söyleniyor. Bunu en sert şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

HDP'den Hatay'daki patlamayla ilgili açıklama: En sert şekilde kınıyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasına başlamadan önce İskenderun'da PKK'lı teröristlerin saldırısına değinen HDP'li Sancar, saldırıyı en sert şekilde kınadıklarını dile getirdi.

'EN SERT ŞEKİLDE KINIYORUZ'

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, saldırıyı kınadıklarını şu ifadelerle aktardı:

"Dün akşam İskenderun'da acı bir olay yaşandı. Tesellimiz çok fazla zararın ortaya çıkmamış olması ve can kaybının yaşanmamış olmasıdır.

Canlı bomba saldırısı olduğu söyleniyor. Bunu en sert şekilde kınıyoruz.
Ancak iktidarın da bu konularda halkı gecikmeden aydınlatma sorumluluğu olduğunu tekrar hatırlartıyoruz.

Neyin nasıl yaşandığını bilmek halkın hakkıdır. Bunu anlatmak iktidarın sorumluluğudur.

Bütün İskenderun halkına, tüm halkımıza geçmiş olsun diyor ve saldırıyı kınadığımı tekrar belirtiyorum. "

NE OLMUŞTU?

Hatay'ın Payas ilçesinde dün akşam kontrol noktasına taciz ateşi açan, çıkan çatışmanın ardından bir vatandaşın aracını gasbeden PKK’lı 2 terörist ile kaçtıkları İskenderun’da çatışma çıktı. Çatışmada teröristlerden biri üzerindeki bombayı patlattı, diğeri ise etkisiz hale getirildi.

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