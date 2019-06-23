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HDP'den İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama!

SEÇİM HABERLERİ  | 23.06.2019 22:46 | Son Güncelleme

İstanbul seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'na destek veren HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli seçim sonuçlarını değerlendirdi. Temelli "Sonucun belirleyeni HDP'nin yaklaşımı olmuştur" dedi

HDP'den İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama!

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminden resmi olmayan sonuçlara göre galip çıkan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti. Seçim sonuçlarını değerlendiren Sezai Temelli İstanbul seçim sonuçlarında HDP'nin yaklaşımının belirleyici olduğunu savundu.

"Herhangi bir kutuplaşmış siyasete kendisini payanda etmeden bu mücadelesini demokrasi ve barış mücadelesine çevirerek toplumun umudu haline gelmiştir. Bu umudu söndürmemek lazım" sözleriyle sonuçları değerlendirdi.

'UZLAŞMACI ANLAYIŞA İHTİYAÇ VAR'

Resmi olmayan sonuçlara göre İmamoğlu'nun galip gelmesinin ardından basın toplantısıyla sonuçları değerlendiren HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli sonuçlardaki farkın çok ciddi olduğunun altını çizdi.

'ARTIK 24 HAZİRAN VE SONRASINA BAKMA ZAMANI'

"Türkiye siyaseti açısından da önemli bir eşiği geride bıraktık" diyen Temell, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

"Artık önümüze bakma zamanıdır. Artık 24 Haziran ve sonrasına bakma zamanıdır. Bugüne kadar gelen çatışmacı siyaseti, bugüne kadar gelen çatışmacı dilin hakim olduğu siyaseti hep reddettik. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şeyin uzlaşmacı, müzakereci bir anlayış olduğunu söyledik. Türkiye'nin ihtiyacı olan şeyin demokrasi ittifakı olduğunu defalarca söyledik. Türkiye'nin acilen demokrasi ve barış kulvarına girmeye ihtiyacı vardır. Şimdi tüm siyasetin üzerine düşen sorumluluk budur. İstanbul seçimlerinden çıkardığımız en önemli sonuç bu olmalıdır.

'SEÇİMİN BELİRLEYENİ HDP'NİN YAKLAŞIMI OLMUŞTUR'

İstanbul seçim sonuçları bizatihi bunu açığa çıkarmıştır. İstanbul seçim sonuçlarının belirleyeni HDP’nin bu yaklaşımı olmuştur. Herhangi bir kutuplaşmış siyasete kendisini payanda etmeden, tarafsız siyasetini koruyarak, İstanbul seçim sonuçlarını bir demokrasi ve barış mücadelesine çevirerek tüm toplumun tüm halkların aslında ortak umudu haline gelmiştir. Bu umudu söndürmemek lazım, özgür siyasete olanak sağlamak lazım. Herkesin siyaset yapacağı, siyasete katılabileceği zeminleri yaratmak lazım."


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istanbul seçim sonuçları HDP Sezai Temelli

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