HDP'den istifa eden Ahmet Şık'tan yeni açıklama

İstanbul milletvekili Ahmet Şık, "Eş başkanlarımızı tenzih ederek, parti yönetiminde bulunan hakim bir anlayışın HDP'nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP'den istifa ettim." açıklaması ile istifasını duyurmuştu.

Ahmet Şık, istifasına yönelik yeni bir açıklama yaptı.

"HDP'den istifa edişimle ilgili 'komplo teorilerine itibar edilmemesi' temennimi, komplo teorilerine itibar edenlere akademisyen de olsa itibar etmeyin diye güncelliyorum" diyen Ahmet Şık, "Bayağılığı da aşan bir dille 'eleştiri' yöneltenler ve aynı biçimde karşılık verenlere ise söyleyeceğim şu ki HDP'den istifa ettim yoldaşlıktan değil" ifadelerini kullandı.

