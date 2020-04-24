HDP'den istifa edince tehdit edilen Başkan Eren: Dünya görüşümüz uymadı

31 Mart yerel seçimlerde HDP'den Kozluk Belediye Başkanı seçilen Ayhan Eren, partisiyle yaşadığı görüş ayrılıkları nedeniyle 30 Aralık'ta partisinden istifa etti. Eren, önceki gün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla, istifasının ardından HDP'liler tarafından tehdit edildiğini duyurdu. İstifasının ardından yaşanan gelişmeleri DHA muhabirine değerlendiren Eren, HDP ile düşünceleri farklı olsa da hiçbir zaman ideolojik düşüncelerle hareket etmediğini söyledi.

'BU İŞ BÖYLE YÜRÜMÜYORDU'

Kozluk ilçesine hizmet için belediye başkanlığına aday olduğunu söyleyen Eren, "25 yıl hem turizm, hem de farklı sektörlerde çalıştım. İlçe halkı için ne yapabilirim diye buraya geldim. Tek amacım var, o da hizmettir. Hiçbir zaman ideolojik düşüncelerle hareket etmedim. Düşüncelerim, partiyle örtüşmediği için istifa etmeyi kararlaştırdım. Bu iş böyle yürümüyordu. Bu nedenle HDP'den ayrıldım. Dünya görüşümüz birbirine uymadı" diye konuştu.

İstifa kararına tepki verene de destek veren de olduğunu kaydeden Eren, şunları söyledi: