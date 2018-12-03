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HDP'den İzmir açıklaması: Ortak aday çıkaracağız

SEÇİM HABERLERİ  | 03.12.2018 08:48 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Oslo'da yeniden buluşan 'akil insanlar heyetine' ilişkin çözüm sürecinin mümkün olmadığı belirtirken, yerel seçimlere İzmir'de ortak adayla katılacaklarını söyledi.

HDP'nin İzmir 3'üncü Olağanüstü Kongresi'ne katılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Oslo'da bir araya gelen geldiklerini açıklayan 'akil insanlar heyetine' ilişkin, "Oslo'da yeni bir barış ve müzakere sürecinin başladığını ifade edenler, şunu bilsinler ki İmralı Cezaevi'nin kapısında koca bir kilit varken, barış ve müzakere süreci asla olmaz" ifadelerini kullandı.

İzmir'de ortak aday çıkarmanın yol ve yöntemlerini aradıklarını da dile getiren Buldan, "Bir güç birliğine ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Fakat bunu demokratik ilkelerimizden asla vazgeçmeyerek yapacağız. Herkesin istediği, benimsediği ve herkesin 'Ortak adayımdır' dediği insanı, mutlaka birlikte desteklemeli ve bu güç birliğini birlikte oluşturmanın yol ve yöntemlerini hep birlikte aramalıyız. Ortak bir aday ile güç birliği ile İzmir'de de belediyeleri İzmir halkının istediği ortak bir adayla seçim yarışına hep birlikte gireceğiz" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
yerel seçim seçim 2019 izmir HDP aday Pervin Buldan

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Okuyucu Yorumları 41 yorum
surata bak meymenetsiz... sen ortak aday çıkartsan ne olur. kusura bakmayın mhp yi eleştiren zihniyet dönsün kendi partisinin ortak çalıştığı hdpkk ya bir baksın..
@alicu inan bana chp nin şu andaki yönetiminden,özellikle de beceriksiz ve mezhepci genel başkanından en az senin kadar nefret ediyorum.Ama bu sevimsiz kadının hangi partiyle ittifak kurmak istediğini açıklamadan bir partiyi hedef almanda doğru değil.Açılım süresi denilen o lanet süreçte bunlarla kimlerin megri megri diye ağladığını da unutmadık.Kendimizi kandırmayalım .Zaman zaman mhp bile bunlarla aynı yerde olabiliyor.T.C sembolünün tekrar kamu kuruluşlarında yer alması önerisindeki oylamada olduğu gibi.
Kimmişki hdpkk ile ortak çalısan ?
inralıda dar ağacı olmadığına sevinin bırakın kilidi
kiminle kardeşim söylesene
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