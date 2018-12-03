HDP'den İzmir açıklaması: Ortak aday çıkaracağız

HDP'nin İzmir 3'üncü Olağanüstü Kongresi'ne katılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Oslo'da bir araya gelen geldiklerini açıklayan 'akil insanlar heyetine' ilişkin, "Oslo'da yeni bir barış ve müzakere sürecinin başladığını ifade edenler, şunu bilsinler ki İmralı Cezaevi'nin kapısında koca bir kilit varken, barış ve müzakere süreci asla olmaz" ifadelerini kullandı.

İzmir'de ortak aday çıkarmanın yol ve yöntemlerini aradıklarını da dile getiren Buldan, "Bir güç birliğine ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Fakat bunu demokratik ilkelerimizden asla vazgeçmeyerek yapacağız. Herkesin istediği, benimsediği ve herkesin 'Ortak adayımdır' dediği insanı, mutlaka birlikte desteklemeli ve bu güç birliğini birlikte oluşturmanın yol ve yöntemlerini hep birlikte aramalıyız. Ortak bir aday ile güç birliği ile İzmir'de de belediyeleri İzmir halkının istediği ortak bir adayla seçim yarışına hep birlikte gireceğiz" diye konuştu.



