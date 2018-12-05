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HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2018 17:06 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'den aday çıkarılmayabileceğinin sinyalini verdi. Buldan, AK Parti'nin gerilemesi için, CHP-İYİ Parti adayını destekleyebileceklerini söyledi.

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'den aday çıkarılmayabileceğinin sinyalini verdi. Artı Gerçek'e konuşan Buldan, AK Parti'nin gerilemesi için, aday profilinin uygun olması halinde, CHP-İYİ Parti adayını destekleyebileceklerini söyledi.

"3 BÜYÜK KENTTEN ADAY ÇIKARILMAYABİLİR"

'HDP İstanbul, Ankara, İzmir’de aday çıkarmayacak mı?' sorusuna yanıt veren Buldan, "Bu konuda henüz verilmiş bir kararımız yok. Komisyonlarımız çalışmalarını tamamlamak üzere. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde halkımızın istediği demokrasi güçlerinin tamam dediği, bizim adayımızdır dediği bir insan varsa biz onu destekleriz" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
zaten yoksunuz takılın c h p_p k k birleşin oturun kılıçdaroglunun kıçını yalayın yoksa bir hiç siniz. izmirliler zaten bu son şansları= ya bok koklamaya .ve arsanikli su içmeye. yollar beller çukurdan pislikten geçilmiyor ya bunlara devam diyecek yada her şey tertemiz olup insanca yaşamaya devam edecek bizden demesi bu son şansları
BU DEMEK AKP NİN MHP NİN TAKTİGİNİN BOZULMASI DEMEKTİR OLACAGIDA BUYDU GELİŞMELER BUNUN YAPILMASINA ZEMİN HAZIRLADI ARTIK İŞLERİ İYCE ZORALDI AKP VE MHP NİN .
bencede doğru karar bende bir kürt olarak chp ve iyi partiyi destekliyorum bu zamana kadar hep akp verdim oyum artık son
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