HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'den aday çıkarılmayabileceğinin sinyalini verdi. Artı Gerçek'e konuşan Buldan, AK Parti'nin gerilemesi için, aday profilinin uygun olması halinde, CHP-İYİ Parti adayını destekleyebileceklerini söyledi.

"3 BÜYÜK KENTTEN ADAY ÇIKARILMAYABİLİR"

'HDP İstanbul, Ankara, İzmir’de aday çıkarmayacak mı?' sorusuna yanıt veren Buldan, "Bu konuda henüz verilmiş bir kararımız yok. Komisyonlarımız çalışmalarını tamamlamak üzere. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde halkımızın istediği demokrasi güçlerinin tamam dediği, bizim adayımızdır dediği bir insan varsa biz onu destekleriz" ifadelerini kullandı.

