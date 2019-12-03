HDP'den Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumu hakkında açıklama

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin gerekli kontrol ve tetkiklerin yapıldığını, şu an için genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Buldan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna değinerek, "Partimizin girişimleri sonucu kendisini tam teşekküllü hastaneye sevk ettirdik. Gerekli kontrol ve tetkikleri yapıldı. Şu an için genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve gelişmeleri yakından takip ettiğimizi belirtmek isterim." dedi.

3 Aralık'ın Engelliler Günü olduğunu anımsatan Buldan, Türkiye nüfusunun yüzde 13'ünün engellilerden oluştuğunu ve engellilerin yaşam standardının bir ülkenin toplumsal vicdanını yansıttığını kaydetti.

Engellilere yönelik her türlü eşitsizlik ve ayrımcılığı gidermenin öncelikli görev olması gerektiğini vurgulayan Buldan, bu durumdakilerin temel talebinin engelliliğe dayalı ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve eşit yurttaşlık olduğunu belirtti.