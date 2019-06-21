HDP'den teröristbaşı Öcalan mektubu hakkında açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 'tarafsız kalma' çağrısına HDP'den yanıt geldi. HDP'den eş başkanlar Sezai Temelli ve Pervin Buldan imzalı yapılan açıklamada, "HDP, bir bütün olarak demokratik uzlaşma kültürü üzerinden toplumun demokratik dönüşümünü hedefler. Demokratik ittifakın gerçekleşmesi, demokrasi ve barış mücadelesinin başarıya ulaşması için çabalar" denildi.

HDP açıklamasında elebaşı Öcalan'ın sözleriyle ilgili olarak, "Açıklamanın geniş siyasal perspektifi son derece nettir ve “üçüncü yol sizsiniz” demiştir. HDP’nin ‘üçüncü yol’ diye ifade ettiği demokrasi yoludur, barış yoludur. Bütün toplumsal kesimlerin demokrasi ortak paydasında buluşması yoludur." ifadeleri yer aldı.

"İSTANBUL SEÇİM STRATEJİSİNDE BİR DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"



Açıklamanın devamında şöyle denildi:

"İki tarihsel blok arasında taraf olmamaya ve Üçüncü Yol stratejisini kararlı ve ısrarlı bir şekilde sürdürmeye dayalı olarak HDP’nin İstanbul seçimlerine yönelik seçim stratejisinde ve taktik adımlarında bir değişiklik söz konusu değildir."





