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HDP'den yerel seçim için ittifak açıklaması: CHP-İYİ Parti adayınız destekleriz

SEÇİM HABERLERİ  | 06.12.2018 10:23 | Son Güncelleme

HDP'den yerel seçim için Ankara'yı hareketlendiren ittifak açıklaması geldi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP ve İYİ Parti'nin çıkaracağı ortak adayları destekleyip desteklemeyecekleri yönündeki soruya "Gerçekten İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde halkımızın istediği, demokrasi güçlerinin tamam dediği, bizim adayımızdır dediği bir insan varsa destekleriz" yanıtını verdi.

HDP'den yerel seçim için ittifak açıklaması: CHP-İYİ Parti adayınız destekleriz

Artı Gerçek'ten Derya Okatan'a konuşan Pervin Buldan, yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'den aday çıkarılmayabileceği sinyalini verdi. Buldan, AK Parti'nin geriletilmesi için aday profilinin uygun olması halinde CHP-İYİ Parti adayını destekleyebileceklerini söyledi.

Buldan şunları söyledi:

Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu göz önüne aldığımız zaman herkesin aklıselim bir şekilde yerel seçimlere yaklaşması gerektiğini düşünüyorum. HDP olarak bu seçimlerin bir referandum olacağını ve tarihsel bir öneme sahip olduğunu ifade ediyoruz. Türkiye'nin doğusunda kayyumları mutlaka oradan çıkarmak, kayyum zihniyetine son vermek, Türkiye'nin batısında da demokrasi cephesini örmek, AK Parti ve MHP'yi geriletmek gibi bir hedefimiz var. Türkiye'nin batısında, özellikle büyükşehirlerde ortak aday çıkararak AK Parti'nin gerilemesini elbette ki sağlayabiliriz. Herkes AK Parti ve MHP'yi geriletebilmek için her türlü özveriyi yapmaya hazır. Türkiye'nin batısı açısından herkesin bu güç birliklerine mutlaka destek vermesi gerekiyor.

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Ardından "HDP İstanbul, Ankara, İzmir'de aday çıkarmayacak mı?" sorusunu yanıtlayan Buldan, şunları kaydetti:

Bu konuda henüz verilmiş bir kararımız yok. Ama gerçekten İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde halkımızın istediği, demokrasi güçlerinin tamam dediği, bizim adayımızdır dediği bir insan varsa biz onu destekleriz.

Buldan "Mesela İstanbul'da CHP-İYİ Parti ortak aday çıkardı, destekler misiniz?" sorusuna da "Adayın profiline bakarız" yanıtını verdi.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
AL BİRİNİ vur ötekine. Şaşırdık mı? Hayır. Nerde bir terör olayı var yanında CHP-HDP var. Bir de İYİ parti katıldı şimdi. İzin vermeyeceğiz size.
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