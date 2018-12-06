HDP'den yerel seçim için ittifak açıklaması: CHP-İYİ Parti adayınız destekleriz

Artı Gerçek'ten Derya Okatan'a konuşan Pervin Buldan, yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'den aday çıkarılmayabileceği sinyalini verdi. Buldan, AK Parti'nin geriletilmesi için aday profilinin uygun olması halinde CHP-İYİ Parti adayını destekleyebileceklerini söyledi.

Buldan şunları söyledi:

Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu göz önüne aldığımız zaman herkesin aklıselim bir şekilde yerel seçimlere yaklaşması gerektiğini düşünüyorum. HDP olarak bu seçimlerin bir referandum olacağını ve tarihsel bir öneme sahip olduğunu ifade ediyoruz. Türkiye'nin doğusunda kayyumları mutlaka oradan çıkarmak, kayyum zihniyetine son vermek, Türkiye'nin batısında da demokrasi cephesini örmek, AK Parti ve MHP'yi geriletmek gibi bir hedefimiz var. Türkiye'nin batısında, özellikle büyükşehirlerde ortak aday çıkararak AK Parti'nin gerilemesini elbette ki sağlayabiliriz. Herkes AK Parti ve MHP'yi geriletebilmek için her türlü özveriyi yapmaya hazır. Türkiye'nin batısı açısından herkesin bu güç birliklerine mutlaka destek vermesi gerekiyor.