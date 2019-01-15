HDP Diyarbakır adayı kim olacak? 3 isim arasından Selçuk Mızraklı ismi öne çıkıyor (Selçuk Mızraklı kimdir?)

HDP yerel seçimde en iddialı olduğu büyükşehirlerden biri olan Diyarbakır'da eş belediye başkan adayları için karar aşamasına geldi. Birgün gazetesinde bugün yayınlanan habere göre erkek eş başkan adayı için üç isim arasından karar verilecek.

3 İSİM ÖNE ÇIKTI

Hüseyin Şimşek'in haberine göre, erkek eş başkan adaylığı için mevcut milletvekillerinden Selçuk Mızraklı ve Nimetullah Erdoğmuş aday gösterilebilir. Üçüncü seçenek olarak ise daha önce de Diyarbakır'da belediye başkanlığı yapan Feridun Çelik ismi öne çıkıyor.

EN GÜÇLÜ ADAY SELÇUK MIZRAKLI

Habere göre Diyarbakır Tabip Odası Başkanlığı da yapan Selçuk Mızraklı bugün yapılacak açıklamada aday olarak gösterilme olasılığı en yüksek isim.

Ancak parti kulislerinde Nimetullah Erdoğmuş adı da konuşuluyor.

Feridun Çelik de Aralık ayında adaylık için partiye başvuru yapmıştı.

ADNAN SELÇUK MIZRAKLI KİMDİR?

Selçuk Mızraklı Siverek’te ilkokul öğretmeni bir babayla ev emekçisi bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi.Üç yaşındayken babasının görevi nedeniyle Siverek’ten Eskişehir’in bir köyüne giderler. Üç yıl iki ayrı köyde görev yaptıktan sonra merkeze yerleşti.