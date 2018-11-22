HDP Diyarbakır İl Başkanı hakkında 15 yıl hapis istemi

Diyarbakır merkezli 9 ilde 9 Ekim'de düzenlenen operasyonda yakalanarak tutuklanan HDP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Şerif Çamçi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Çamçi hakkında hazırlanan iddianame 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu, yapılanması ve amacı hakkında detaylı bilgiye yer verilen iddianamede, Çamçi hakkında gizli tanık ifadesi de yer aldı.

İddianamede, gizli tanık "Ezel" Çamçi'nin KCK'nın dar kapsamlı gizli toplantılarına katıldığını ileri sürdü.

Gizli tanık ifadesinde şunları kaydetti:

"Bu toplantılara sadece KCK içerisinde son derece güvenilen, PKK terör örgütüne ideolojik olarak bağlı ve ağzı sıkı olan örgüt mensupları katılmaktadır. Çamçi, PKK terör örgütüne ideolojik olarak son derece bağlıdır. KCK üst yönetimince alınan kararları terör örgütünün siyasi ayağı konumunda faaliyet yürüten HDP ve DBP gibi partilerde uygulamaya konulmasını sağlar."