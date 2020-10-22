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HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasından delil torbalarıyla çok sayıda doküman çıkartıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 16:12 | Son Güncelleme

HDP Diyarbakır İl Başkanlığına güvenlik güçlerince baskın düzenlendi.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığına güvenlik güçlerince baskın düzenlendi. Polis ekiplerinin aramasında binadan delil torbalarıyla çok sayıda doküman ve pankart çıkartıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bugün öğle saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığında arama kararı çıkarıldı. Öğle saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığını önüne gelen polis ekipleri binaya giriş çıkışları kapatırken bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Polis ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik araması sonrası HDP binasından delil torbaları içerisinde çok sayıda doküman ve pankart çıkartıldı. Polis ekiplerinin binadaki araması sürüyor.

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