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HDP Diyarbakır İl Başkanlığın'da arka kapıya tabela asılmasına tepki geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 13:42 | Son Güncelleme

HDP Diyarbakır İl Başkanlığında yöneticiler binanın arka kapısına tabela astı. HDP’liler giriş çıkışları buradan sağlarken, 109 gündür evlat nöbeti tutan aileler duruma tepki gösterdi. Nöbetteki babalardan Şehmus Kaya, "Yeni bir kapı açmışlar, kim bilir burada kaç çocuğun kanına girmişler" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 60 ailenin oturma eylemi devam ediyor. 109 günden bu yana devam eden eylemde HDP’li yöneticiler, il binası önünde çadır kuran aileleri görmezden gelmek için parti binasının arkasında ek kapı açıp tabela astı. HDP’lilerin parti binasına giriş çıkışları buradan sağlamasına evlat nöbetindeki aileler tepki gösterdi. Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan polis memuru Vedat Kaya’nın babası Şehmus Kaya, HDP’lilere tepki göstererek, ailelere ve devletin ilgili kurumlarına çağrıda bulundu.

"BURADA DEMOKRASİ YOK, BURADA ALÇAKLIK VAR"

HDP’nin arka tarafında yeni bir kapı açıldığını belirten Kaya, "Gördüğünüz gibi burada yeni bir kapı açmışlar. Utanmadan sıkılmadan çocukları, asker ve polisleri kaçırıyorlar. Utanmadan sıkılmadan bir de kapının üzerindeki tabelada Hakların Demokrasi Partisi yazmışlar. Ne halkların demokratiği, burada demokrasi yok, burada alçaklık var, şerefsizlik var. Başka bir şey de yok. Bu kapıyı buradan açtılar, buradan maksat çocukları kaçırmak için açmışlar" diye konuştu.

"GELİN BUNLARIN KİRLİ YÜZÜNÜ GÖRÜN"

Oğlunun 2015 yılında polis memuruyken kaçırıldığını hatırlatan Kaya, "5 yıldır ben oğlumdan haber almıyorum. Diğer ailelere de sesleniyorum. Gelin bunların kirli yüzünü görün, gelin bakın çocuklarınızı dağa kaçırıyorlar. 12 yaşındaki, 14 yaşındaki çocukları dağa kaçırıyorlar. Gelin bunların kirli yüzünü görün. Utanmazlar yeni bir kapı açmış ve kim bilir burada ne kadar insanın kanına girmişler, kaç çocuğun kanına girmişler, utanmalılar. Mecliste bazı vekiller konuşup duruyor, gelin bunların kirli yüzünü görün. Eskileri deşifre olduğu için şimdi yenileri atamak istiyorlar. Ben buradan devletime sesleniyorum, artık bunların kirli yüzünü görsünler ve bunlara maaş vermesinler. Bu aldıkları maaşla bizlere zulüm yapıyorlar" şeklinde konuştu.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
bir yerden duymuştum bu nöbete katılanlara kadro verilecekmiş yani bu da akp nin bir oyunuymuş ama ne kadar doğru bilemem açıkçası mantıklı da geldi bana
hdp solculuk kisvesi altında kürtlere cayır cayır ırkçılık yayan terörist bir partidir
amed ermenice bir kelimedir ve diyarbakirin ermenice ismidir
Birde "Hadi HDP'yi Kapatsanıza" diyorlar. Partiyi kapatmak mesele değil; Terörle bağlantısı olmayan İnsanlar gelmeli HDP'ye.. Hem İki Kayyum Atandı diye"GAFLETTİR DALALETTİR" diyeceksin; hemde "HDP'yi Kapatsanıza" )))
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