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HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan:

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2019 15:33 | Son Güncelleme

"Acilen S-400 füzesi alımından vazgeçilmeli ve anlaşması iptal edilmelidir"

ANKARA (AA)- HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Acilen S-400 füzesi alımından vazgeçilmeli ve anlaşması iptal edilmelidir." ifadesini kullandı.

Paylan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.

Ekonomik şartların ciddi anlamda kırılganlık gösterdiğini ileri süren Paylan, "Ekonomi yürütülemiyor ve rakamlar da ekonomik krizin çok daha derinleştiğini gösteriyor." dedi.

Bütçe açığında bu yıl için hedefin 80 milyar lira olduğunu hatırlatan Paylan, ilk dört ayın açığına bakıldığında bu rakamın 55 milyar lira olduğunu söyledi. Paylan, hükümetin derdinin ekonomik kriz değil İstanbul seçimleri olduğunu dile getirdi.

Rusya'dan alınacak S-400 sistemlerine de değinen Paylan, "Düşünün ki S-400 2,5 milyar dolar değerinde füze. Bundan 10 tane alınacağını söylüyor. 25 milyar dolar ilave silaha yatırım yapacağını söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bu kaynakları silaha, savaşa ayırmak büyük bir sıkıntı. Çünkü barış süreci olduğunda 4 sene önce toplam güvenlik harcamaları 50 milyar liraydı. Bu yıl 150 milyar lira. Bütün kaynakları silaha ayırdığınız için emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözemiyoruz, memurların 3600 ek gösterge meselelerini çözemiyoruz. Çiftimize tarım desteklerini yükseltemiyoruz." diye konuştu.

Paylan, S-400 füze savunma sistemlerinin ekonomik olduğu kadar siyasi anlamda da maliyeti oluşturacağını iddia ederek, bu kararın "Türkiye'yi Batı demokratik bloğundan uzaklaştırarak Rusya'ya yaklaştıracağını" savundu. Paylan, "Ekonomimiz bu kadar kırılganken, dolar kuru 6'nın üzerindeyken, S-400 füzesinin alınması yangına benzin dökecektir. Acilen S-400 füzesi alımından vazgeçilmeli, anlaşması iptal edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu karardan vazgeçilmezse Amerika Kongresinin ambargo uygulayacağını ileri süren Paylan, "Ekonomimiz bu kadar kırılganken bir ambargo ile karşı karşı bırakılması yeni krizlerin habercisidir." görüşünü savundu.

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