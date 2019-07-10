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HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan:

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2019 15:17 | Son Güncelleme

"(Kalkınma Planı) Karşımızda 'Alice Harikalar Diyarında' planını gördük. 2014-2018 Kalkınma Planı'nda ne yazmışlarsa 'copy-paste' yaparak 2019-2023 Kalkınma Planı'nı ortaya koymuşlar"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, On Birinci Kalkınma Planı'na ilişkin, "Karşımızda 'Alice Harikalar Diyarında' planını gördük. 2014-2018 Kalkınma Planı'nda ne yazmışlarsa 'copy-paste' yaparak 2019-2023 Kalkınma Planı'nı ortaya koymuşlar". dedi.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2019-2023 yıllarını kapsayan On Birinci Kalkınma Planı'nın, 7 ay gecikmeli olarak TBMM'ye sunulduğunu söyledi.

Bunun, iktidarın kalkınma planına hangi ciddiyetle baktığını gösterdiğini savunan Paylan, "On Birinci Kalkınma Planı'na baktık, inanın karşımızda 'Alice Harikalar Diyarında' planını gördük. 2014-2018 Kalkınma Planı'nda ne yazmışlarsa 'copy-paste' yaparak 2019-2023 Kalkınma Planı'nı ortaya koymuşlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2011'de açıkladığı 2023 hedeflerinin arkasında olduğunu dile getirdiğini aktaran Paylan, "Sayın Cumhurbaşkanı nihayet Meclise ve topluma 2023 hedeflerinin çöktüğünü ilan etti." ifadesini kullandı.

"5 yıl önceki hedeflere göre yarı yarıya gerideysek, bugün vadedilen hedeflerin tutacağını nereden bileceğiz?" diye soran Paylan, iktidarın 5 yıl önce demokrasiden vazgeçtiğini, Meclis iradesini ve basın özgürlüğünü tarumar ettiğini, yargıyı sopası haline getirdiğini iddia etti.

Paylan, "Yeni kalkınma planında ağdalı laflar söylemekle bu işler olmaz. Türkiye'yi tekrar demokrasi yoluna sokmadan ne huzur ne de refah olur. Bu anlamda iktidar güzelleme laflarıyla Türkiye'yi kalkındıramaz." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına ilişkin Paylan, Merkez Bankası Kanunu'na göre Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınamayacağını savundu.

Çetinkaya'nın, kanun hükmünde kararnameye dayandırılarak, "kurumsal hedeflere ulaşamadığı için görevden alındığı" yönündeki açıklamaları hatırlatan Paylan, şunları kaydetti:

"Peki bu kurumsal hedefleri kim belirlemişti? Hükümet. Tek suçlu Merkez Bankası Başkanı Sayın Çetinkaya mı? Hayır. Bu işin bir numaralı müsebbibi Sayın Cumhurbaşkanıdır, çünkü yürütmenin başı oldu. İki numaralı müsebbibi de damadı Sayın Berat Albayrak'tır. Bu iki müsebbip hesap vermeden bir bürokratı, 'Kurumsal hedeflere ulaşamadın, enflasyonu düşüremedin' diye görevden alamazsınız. Alırsanız güveni daha da sarsarsınız."

Paylan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmalarına ilişkin gazetecilerin sorusu üzerine, "Sayın Bahçeli ile ortak olup abad olan herhangi bir hükümet yok. Sayın Bahçeli ile hangi hükümet ortak olduysa o hükümet batmıştır, o lider siyasi anlamda iflas etmiştir." ifadelerini kullandı.

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11. Kalkınma Planı HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın gö

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