HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan:

"5 yıl önceki hedeflere göre yarı yarıya gerideysek, bugün vadedilen hedeflerin tutacağını nereden bileceğiz?" diye soran Paylan, iktidarın 5 yıl önce demokrasiden vazgeçtiğini, Meclis iradesini ve basın özgürlüğünü tarumar ettiğini, yargıyı sopası haline getirdiğini iddia etti.

Bunun, iktidarın kalkınma planına hangi ciddiyetle baktığını gösterdiğini savunan Paylan, "On Birinci Kalkınma Planı'na baktık, inanın karşımızda 'Alice Harikalar Diyarında' planını gördük. 2014-2018 Kalkınma Planı'nda ne yazmışlarsa 'copy-paste' yaparak 2019-2023 Kalkınma Planı'nı ortaya koymuşlar." dedi.

Paylan, "Yeni kalkınma planında ağdalı laflar söylemekle bu işler olmaz. Türkiye'yi tekrar demokrasi yoluna sokmadan ne huzur ne de refah olur. Bu anlamda iktidar güzelleme laflarıyla Türkiye'yi kalkındıramaz." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına ilişkin Paylan, Merkez Bankası Kanunu'na göre Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınamayacağını savundu.

Çetinkaya'nın, kanun hükmünde kararnameye dayandırılarak, "kurumsal hedeflere ulaşamadığı için görevden alındığı" yönündeki açıklamaları hatırlatan Paylan, şunları kaydetti:

"Peki bu kurumsal hedefleri kim belirlemişti? Hükümet. Tek suçlu Merkez Bankası Başkanı Sayın Çetinkaya mı? Hayır. Bu işin bir numaralı müsebbibi Sayın Cumhurbaşkanıdır, çünkü yürütmenin başı oldu. İki numaralı müsebbibi de damadı Sayın Berat Albayrak'tır. Bu iki müsebbip hesap vermeden bir bürokratı, 'Kurumsal hedeflere ulaşamadın, enflasyonu düşüremedin' diye görevden alamazsınız. Alırsanız güveni daha da sarsarsınız."

Paylan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmalarına ilişkin gazetecilerin sorusu üzerine, "Sayın Bahçeli ile ortak olup abad olan herhangi bir hükümet yok. Sayın Bahçeli ile hangi hükümet ortak olduysa o hükümet batmıştır, o lider siyasi anlamda iflas etmiştir." ifadelerini kullandı.

