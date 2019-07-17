HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Eğer demokratik adımlar atmazsak, 25 bin dolar olan bir önceki kalkınma planındaki hedef nasıl 8 bin dolarda kaldıysa bu kalkınma planında da 12 bin dolar deriz, 6 bin dolar seviyesine çakılırız." dedi.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunun gündemindeki 11. Kalkınma Planı ve ekonomi alanındaki torba teklif ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Söz konusu teklif ve planın, üyesi olduğu Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldüğünü, 11. Kalkınma Planı'na yapıcı yönde tam 20 saat muhalefet ettiklerini anlatan Paylan, "İki tam günün sonunda saraydan gelen 11. Kalkınma Planı teklifinin bir virgülünü dahi değiştiremedik. Yazılan 209 sayfalık Kalkınma Planı'nda binlerce madde var. İktidar dahil pek çok milletvekilinin önerileri kabul görmedi. Sarayın yazdığı fermanı 600 milletvekili değiştiremedik." ifadelerini kullandı.

Paylan, 10. Kalkınma Planı'nda 2 trilyon dolar düzeyinde bir ekonominin vadedildiğini, gelinen noktada 700 milyar dolarlık bir ekonomiye sahip olunduğunu, bunun sebebinin ise demokrasi alanında gerilemek olarak nitelendirildiğini öne sürdü. Paylan, "Yapılan açıklamalara göre milli geliri de 8 bin dolardan 12 bin dolara taşıyacaklarmış. Eğer demokratik adımlar atmazsak, 25 bin dolar olan bir önceki kalkınma planındaki hedef nasıl 8 bin dolarda kaldıysa bu kalkınma planında da 12 bin dolar deriz, 6 bin dolar seviyesine çakılırız." diye konuştu.