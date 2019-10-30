HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Suriye büyük bir yıkım yaşadığı halde hala demokratik bir anayasa tartışmasını kendi içinde yapamıyor ve maalesef uluslararası güçlerin himayesinde bu tartışmalara gidiliyor." dedi.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bölge meselesi olarak başlayan durumun evrensel bir hal aldığını ifade etti.

Türkiye'de ve Suriye'de Kürt meselesinin çözülmesi gerektiğini dile getiren Paylan, "Bu meseleyi bizler çözemediğimiz için ve Kürt halkının herhangi bir irade sahibi olmaması adına şiddet uygulamamızdan ötürü bu mesele uluslararası boyuta taşındı." görüşünü savundu.

Suriye'deki gelişmelerin Cenevre'de tartışılacağını, ancak Türkiye ve Suriye halklarının bir arada soruna çözüm araması gerektiğini söyleyen Paylan, "Hem Türkiye'deki rejim, hem Suriye'deki rejim demokratikleşmeme eğiliminde. Suriye büyük bir yıkım yaşadığı halde hala demokratik bir anayasa tartışmasını kendi içinde yapamıyor ve maalesef uluslararası güçlerin himayesinde bu tartışmalara gidiliyor. Kürt meselesini bugün dünyanın konusu yaptık. Bir an önce aklımızı başımıza devşirip kendi meselelerimizi kardeşimiz dediğimiz halklarla bir araya gelerek çözebilmeliyiz diye düşünüyorum." diye konuştu.

