HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesine ilişkin, "Sayın Erdoğan, maalesef Trump ve Putin arasında oyuncak olmuştur. ABD ve Rusya'nın oyun alanında Türkiye oyuncağa dönüşmüştür." dedi.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğünü anımsattı.

"Sur'da tarih ve kültür katliamı yapıldığını" öne süren Paylan, tarihi binalar yıkılarak yerlerine yapılan beton binaların, maddi imkanları kısıtlı Surlulara yüksek fiyatlarla satılmaya çalışıldığını iddia etti. Paylan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u yaşananları yerinde görmek üzere Sur'a davet ettiğini de anlattı.

Paylan, bir basın mensubunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile dün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine, şöyle konuştu:

"Sayın Erdoğan, maalesef Trump ve Putin arasında oyuncak olmuştur. Türkiye, ABD ve Rusya'nın oyun alanında oyuncağa dönüşmüştür. Bundan bir milletvekili olarak üzüntü duyuyorum. Türkiye'deki toplumsal barışı sağlayamazsanız, Suriye halklarıyla barışı sağlayamazsanız, Suriye halkları üzerinde ABD ve Rusya'nın dediklerini yapmak zorunda kalırsınız. Oysa yapmanız gereken kendi halkınızla, komşu halklarla, komşu ülkelerle barışmaktır, böyle bir perspektif koymaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de pazarlık yaptığını ve "Halkbank dosyasında benim damadın, bakanların isimleri var. Benim mal varlığımı araştırmak üzere Kongre'de tasarı varmış, geri çekin." dediğini ileri süren Paylan, "Bu Türkiye halklarının pazarlığı değil, bu Erdoğan'ın kendi kişisel iktidarına karşı gördüğü tehdide yönelik bir pazarlıktır." ifadesini kullandı.

