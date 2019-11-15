HABER

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan:

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.11.2019 14:42 | Son Güncelleme

"8 milyon vatandaşımız işsiz, milyonlarca vatandaşımız borç altında. Bu intiharlar meselesiyle ilgili iktidarın çok acil bir eylem planı açıklaması lazım"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "8 milyon vatandaşımız işsiz, milyonlarca vatandaşımız borç altında. Bu intiharlar meselesiyle ilgili iktidarın çok acil bir eylem planı açıklaması lazım." dedi.

Paylan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, son dönemdeki intihar vakalarını anımsatarak, "Türkiye'de vatandaşlarımız bir intihar sarmalına girmiş durumdalar." ifadesini kullandı.

İstanbul Fatih ve Antalya'daki intihar vakalarının ardından hükümetin gerekli tedbirleri almadığını öne süren Paylan, "Maalesef bugün de İstanbul'da savcılık tarafından borç bunalımında olduğu açıklanan bir iş insanı, eşini ve çocuğunu zehirleyerek intihar etti. Bir aile daha yok oldu. 8 milyon vatandaşımız işsiz, milyonlarca vatandaşımız borç altında. Bu intiharlar meselesiyle ilgili iktidarın çok acil bir eylem planı açıklaması lazım." diye konuştu.

Geçim sıkıntısı çeken vatandaşlarla ilgili 2020 yılı bütçesinde herhangi bir tedbirin öngörülmediğini ifade eden Paylan, "bu anlamda vicdansız bir bütçe" ile karşı karşıya olduklarını savundu.

Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğünü dile getiren Paylan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sunum kitapçığında kendi bütçesini iyi bir şekilde savunamadığını ve Bakanlık bütçesinde öğretmen atamasının olmadığını söyledi.

PARTNERÜnlü oyuncuyu hiç böyle görmediniz! Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmediniz!
Bakan Yardımcısı Ersoy ile Jandarma Genel Komutanı Çetin Tunceli’deBakan Yardımcısı Ersoy ile Jandarma Genel Komutanı Çetin Tunceli’de
“ABD, Türkiye’nin kararlılığının farkına vardı”“ABD, Türkiye’nin kararlılığının farkına vardı”
Anahtar Kelimeler:
Garo Paylan HDP

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

Büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

Altın alımında yeni dönem

Altın alımında yeni dönem

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Rabia Naz Vatan' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Rabia Naz' açıklaması

TBMM Genel Kurulu'nda 'kayyum' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'kayyum' tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs açıklaması!

Erdoğan'dan sert açıklama: Asla izin vermeyeceğiz!

İBB Meclisi'nde 39 ilçenin belediye bütçeleri onaylandı

İBB Meclisi'nde 39 ilçenin belediye bütçeleri onaylandı

TBMM'de gündem Erdoğan-Trump görüşmesi! Çok sert sözler

TBMM'de gündem Erdoğan-Trump görüşmesi! Çok sert sözler

CHP'den 'Erdoğan'ın ABD ziyaretine' ilişkin değerlendirme

CHP'den Erdoğan-Trump görüşmesi için ilk açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.