HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'e 3 yıl 11 ay hapis cezası

DİYARBAKIR (AA) - HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'e, Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağının olduğu dönemde, güvenlik güçlerinin operasyonlarını protesto etmek amacıyla bölgeye girmek istediği gerekçesiyle yargılandığı davada, 3 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına Taşçıer'in avukatları katıldı.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, Taşçıer'in "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ile "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak" suçlarından 9 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Taşçıer'in avukatları, suçsuz olduğunu iddia ettikleri müvekkillerinin beraati yönünde karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, Taşçıer'in "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 3 yıl 1 ay, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak" suçundan da 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.