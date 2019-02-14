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HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'e 3 yıl 11 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 14:36 | Son Güncelleme

Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağının olduğu dönemde, güvenlik güçlerinin operasyonlarını protesto etmek amacıyla bölgeye girmek istediği gerekçesiyle yargılanan Taşçıer, 3 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı

DİYARBAKIR (AA) - HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'e, Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağının olduğu dönemde, güvenlik güçlerinin operasyonlarını protesto etmek amacıyla bölgeye girmek istediği gerekçesiyle yargılandığı davada, 3 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına Taşçıer'in avukatları katıldı.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, Taşçıer'in "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ile "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak" suçlarından 9 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Taşçıer'in avukatları, suçsuz olduğunu iddia ettikleri müvekkillerinin beraati yönünde karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, Taşçıer'in "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 3 yıl 1 ay, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak" suçundan da 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer hakkında hazırlanan iddianamede, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağının uygulandığı dönemde, güvenlik güçlerinin operasyonlarını protesto etmek amacıyla terör örgütü PKK/KCK güdümünde yasa dışı yayın yapan basın-yayın organlarınca çağrılarda bulunulduğu belirtilerek, örgüt çağrıları doğrultusunda toplanan kalabalık arasında Taşçıer'in de yer aldığı ifade edilmişti.

İddianamede, emniyet görevlilerince toplanan kalabalığa hitaben "dağılın" ihtarı yapılmasına rağmen grubun dağılmadığı, bu suretle Taşçıer'in "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ile "2911 sayılı yasaya muhalefet etmek" suçunu işlediği kaydedilmişti.

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3 yıl 11 ay hapis cezası HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer

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