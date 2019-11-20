HABER

HDP Diyarbakır Milletvekili Paylan:

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2019 16:35 | Son Güncelleme

"Hala bir şansımız var, gelin sesimizi yükseltelim, gelin emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözelim"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, emeklilikte yaşa takılanlar için kaynak olduğunu savunarak, "Hala bir şansımız var, gelin sesimizi yükseltelim, gelin emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözelim." dedi.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında dün Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçesini görüştüklerini hatırlattı.

"Biz, sunumda heyecanla emekçilere müjdeler bekledik ancak herhangi bir müjde duyamadık." diyen Paylan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un sunumunda emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir konu bulunmadığını ifade etti.

Öğretmen atamaları bekleyenlere, destek bekleyen çiftçiye, zam bekleyen işçiye, emekliye "kaynak yok" denildiğini öne süren Paylan, "Emeklilikte yaşa takılanlara da Bakan Selçuk ne diyor? 'Kaynak yok' diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyor? 'Kaynak yok' diyor." diye konuştu.

Kaynak olduğunu savunan Paylan, "kaynakların saraya, yandaş müteahhitlere aktığını" iddia etti.

Paylan, komisyonda bakanlıktan SGK'ye aktarılan rakamın 30 milyar lira arttırılması yönünde önerge verdiklerini belirterek, bunu da emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözümü için yaptıklarını söyledi. Paylan, bu önergenin AK Parti ve MHP'lilerin oylarıyla reddedildiğini ifade etti.

Bakan Selçuk'un emeklilikte yaşa takılan kaç kişi olduğuna dair soruya cevap vermediğini söyleyen Paylan, yaşa takılanların derneğinin yaptığı bir açıklamaya göre 700 ila bir milyon kişinin hemen emekli olacağını bildirdi.

"Gelin bu bir milyon vatandaşımızın sorununu çözelim. En azından yaşayabilecekleri bir gelirle buluşturalım." diyen Paylan, yalnızca S400 alımından vazgeçilmesi halinde, gerekli 30 milyar liranın bulunabileceğini dile getirdi.

Paylan, "Ben buradan bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. Hala bir şansımız var, gelin sesimizi yükseltelim, gelin emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözelim." diye konuştu.

PARTNER Sigara tiryakisi adamın akciğeri görenleri şoke etti! Sigara tiryakisi adamın akciğeri görenleri şoke etti!
Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıtSoylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt
Bakan Selçuk, Konya’da il değerlendirme toplantısına katıldıBakan Selçuk, Konya’da il değerlendirme toplantısına katıldı
Anahtar Kelimeler:
emeklilikte yaşa takılanlar HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan

En Çok Okunan Haberler

Güleda cinayetinde yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Güleda cinayetinde yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Sosyal medyaya damgasını vuran mevlid ile ilgili konuştu

Sosyal medyaya damgasını vuran mevlid ile ilgili konuştu

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Şoke eden muz paylaşım: Seks diyorum...

Şoke eden muz paylaşım: Seks diyorum...

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Diğer Haberler
Soylu, 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt verdi: Bir tane göstersinler bakanlığı bırakacağım

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

AK Parti'li Zengin ve CHP'li Özkoç'un tartışması tutanaklarda

AK Parti'li Zengin ve CHP'li Özkoç'un tartışması tutanaklarda

İYİ Partili Özdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'vergi' çağrısı

İYİ Partili Özdağ'dan Erdoğan'a çağrı: Yapılmazsa yok olup gidecek

HDP toplantısından 'erken seçim' çağrısı çıktı

HDP toplantısından 'erken seçim' çağrısı çıktı

Erdoğan'ın 'CHP genel başkanı olman gerekir' dediği iddia edilen isim kim? İlk tepki Muharrem İnce'den

CHP genel başkanlığı için gündeme bomba gibi düşen iddia

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine çok sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.