HDP Düşürülen Milletvekillikleri İçin AYM’ye Başvurdu

Anayasanın 83/4.maddesindeki ‘amir hükmün’ ihlal edilmesi ise dilekçede şöyle açıklandı: ”Anayasanın 83/3. maddesi; ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında, seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik süresince zamanaşımı işlemez’ şeklindedir. 83/4. Maddesi de; ‘Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclisin yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır’ şeklindedir. “

Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy ve Batman Milletvekili Necdet İpekyüz tarafından verilen başvuru dilekçelerinde, kararın üç gerekçeyle Anayasa’ya aykırı olduğu iddia edildi. 17 sayfalık dilekçelerde, “Anayasa'ya aykırılık iddiamızın temel üç gerekçesi vardır: 1. Siyasi saiklerle hareket edilmiştir 2. Eşitlik ilkesine aykırı ve keyfi davranılmıştır 3. Teamül hukuku çiğnenmiştir. 4. Anayasanın 83/4.maddesindeki ‘amir hüküm’ ihlal edilmiştir” görüşlerine yer verildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), milletvekillikleri düşürülen Leyla Güven ve Musa Farisoğulları için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. İşlemin Anayasa’ya aykırı olduğunu iddia eden HDP, iki ismin milletvekilliği sıfatlarının iadesini istedi.

Başvurunun sonuç kısmında ise şu taleplere yer verildi; “İşlemin; başta Anayasa'nın 2., 10., 13., 25., 26., 67. ve 83. maddeleri; TBMM İçtüzüğü'nün 138. maddesi; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10., 11. ve 18. maddeleri ve 1 No’lu Ek Protokol' ün 3. maddesi olmak üzere, ulusal ve uluslararası mevzuata ve TBMM teamüllerine aykırılığı sebebiyle Anayasa'nın 85. maddesi uyarınca iptali ve milletvekilliği sıfatlarının iadesi talebimizin kabulüne karar verilmesini talep ederiz.”

Başvurunun ardından bir basın toplantısı düzenleyen HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Anayasa’nın artık uygulanmadığını söyledi. Oluç, “Bu Anayasa artık uygulanmıyor. Çeşitli örneklerde bunu görmemiz mümkün. Geçtiğimiz hafta üç vekilin vekilliğinin TBMM’de hukuksuzca düşürülmesi, 65 belediyeden 53’üne kayyım atanması, hukuksuz ve Anayasa çiğnenerek atılan adımlara dair önemli bir göstergedir. Demokratik hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına dair bütün engeller ve yasaklar bunun göstergesidir. Anayasa uygulanmıyor ama bir paralel anayasa var. Saray'ın bir paralel anayasası var, o anayasa uygulanıyor. Yani hukukun üstünlüğü değil, üstünlerin hukukunun geçerli olduğu bir paralel anayasa tıkır tıkır işliyor. AYM Başkanı'nın söyledikleri buna dair çok önemli veriler sunuyor. Bu konuda iki çağrı yapmak istiyoruz, birincisi AYM’ye. AYM hukukun üstünlüğü, evrensel, demokratik hukuk ilkelerine uygun davranılması, Türkiye’nin imzaladığı uluslararası demokratik sözleşmelere uygun davranılması konusunda gerekli hassasiyeti mutlaka gösterilmelidir. Anayasa ve uluslararası demokratik sözleşmeler doğrultusunda adım atmalıdır, Saray'ın paralel anayasası doğrultusunda adım atmamalıdır” dedi.

Milletvekilliği düşürülen Güven ve Farisoğulları aynı gün tutuklanmıştı. Cezası daha önce yattığı başka bir cezadan mahsup edilen Güven, dün akşam serbest bırakılmıştı.

