HDP Eş Başkanı Buldan: Öcalan kardeşi ile görüştü

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, İmralı Cezaevi’nde hükümlü bulunan terör örgütü PKK yöneticisi Abdullah Öcalan'ın kardeşi tarafından ziyaret edildiğini ifade etti.

AÇIKLAMA BİRKAÇ GÜN İÇİNDE YAPILACAK

Buldan şunları kaydetti: “Sayın Abdullah Öcalan ile kardeşi Mehmet Öcalan bugün bir görüşme gerçekleştirdi. Sayın Öcalan’ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve birkaç gün sonra halkımızı daha detaylı bilgilendireceğimizi belirtmek isterim.”

#Buldan: Sayın Abdullah Öcalan ile kardeşi Mehmet Öcalan bugün bir görüşme gerçekleştirdi. Sayın Öcalan’ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve bir kaç gün sonra halkımızı daha detaylı bilgilendireceğimizi belirtmek isterim. — HDP (@HDPgenelmerkezi) 12 Ocak 2019

Kardeş Mehmet Öcalan daha önce 11 Eylül 2016 tarihinde Kurban Bayramı dolayısıyla İmralı'da bir görüşme gerçekleştirmişti.

AÇLIK GREVİNDEYDİ

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven Öcalan'a uygulanan sözde tecritin kaldırılması için yaptığı açlık grevi dün 66. günündeydi.



