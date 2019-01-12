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HDP Eş Başkanı Buldan: Öcalan kardeşi ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 21:37 | Son Güncelleme

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın bugün kardeşi Mehmet Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

HDP Eş Başkanı Buldan: Öcalan kardeşi ile görüştü

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, İmralı Cezaevi’nde hükümlü bulunan terör örgütü PKK yöneticisi Abdullah Öcalan'ın kardeşi tarafından ziyaret edildiğini ifade etti.

AÇIKLAMA BİRKAÇ GÜN İÇİNDE YAPILACAK

Buldan şunları kaydetti: “Sayın Abdullah Öcalan ile kardeşi Mehmet Öcalan bugün bir görüşme gerçekleştirdi. Sayın Öcalan’ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve birkaç gün sonra halkımızı daha detaylı bilgilendireceğimizi belirtmek isterim.”

Kardeş Mehmet Öcalan daha önce 11 Eylül 2016 tarihinde Kurban Bayramı dolayısıyla İmralı'da bir görüşme gerçekleştirmişti.

AÇLIK GREVİNDEYDİ

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven Öcalan'a uygulanan sözde tecritin kaldırılması için yaptığı açlık grevi dün 66. günündeydi.

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Abdullah Öcalan HDP Mehmet Öcalan İmralı ziyaret

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