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HDP Eş Başkanı Buldan: "Ortak geleceği yok etmeyin. Halkların barış umudunu söndürmeyin"

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.02.2019 17:30 | Son Güncelleme

Halkların Demokratik Partisi Eş Başkanı Pervin Buldan, "Ortak geleceği yok etmeyin.

Halkların Demokratik Partisi Eş Başkanı Pervin Buldan, "Ortak geleceği yok etmeyin. Halkların barış umudunu söndürmeyin" dedi.
Halkların Demokratik Partisi Eş Başkanı Pervin Buldan, HDP Grup Toplantısı’nda konuştu. Buldan, Leyla Güven gündemiyle grup toplantısını yaptıklarını söyleyerek, "Leyla vekilimizin açlık grevinin bugün 90. günü. Tecrit karanlığının kalkması için 90 gündür bedenler açlık grevine yatırıldı. Ve Leyla Vekilimiz bu direnişte yalnız değil. Tutuklu milletvekilimiz sevgili Selma Irmak ve DBP Eş Başkanı sevgili Sebahat Tuncel de açlık grevinin 21. gününde. Cezaevleri ve yurt dışında açlık grevinde olan arkadaşlarımızın sayısı 315. Ne diye? Adalet ve barış gelsin diye! Gençler toprağa düşmesin! Anneler ağlamasın diye! Bu ülkenin her toprağında barış meltemleri essin diye! Birbirinden kopartılmaya çalışılan halklar kucaklaşsın, kenetlensin diye! Kimlikler, diller, kültürler, inançlar özgürce yaşasın diye" ifadelerini kullandı.
Buldan, şöyle konuştu:
"Leyla’nın yaşamı ülkenin yaşamıdır. Barışın yaşamasıdır. Yarın çok geç olmadan bu yaşama sahip çıkalım! Leyla’nın yaşamında yeni yaşamı kuralım! Buradan Hükümete sesleniyorum: Dünyanın duyduğu bu sese kulak tıkamaktan artık vazgeçin! Halkların barış umudunu söndürmeyin! Bu hukuksuzlukta artık ısrar etmeyin. Unutmayın; adalet bir gün size de lazım olacak. Yol yakınken bu yanlıştan dönün! Tecride derhal son verin."

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