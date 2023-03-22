HDP Eş Başkanı Mithat Sancar kararlarını açıkladı: Seçime Yeşil Sol Parti ile gireceğiz

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun (SMF) içinde bulunduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını açıklamıştı. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar da, Halk TV'de İsmail Küçükkaya ve Bengü Şap Babaeker'in sunduğu Lider Masası programında açıklamalar yaptı. Sancar, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı çıkarmama adımını, Anayasa Mahkemesi'nin 'kapatma davası'na ilişkin kararını değerlendirdi.

"YEŞİL SOL PARTİ'YLE SEÇİME GİRECEĞİZ"

Sancar’ın açıklamaları şu şekilde:

"Bizler seçimlerde izleyeceğimiz yolu 27 eylül 2021'de duyurmuştuk. HDP çalışmalarını çok erken zamanda başlatmış hazırlıklarını yapmış bir partidir. O zamanlar parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin farklı dinamiklerini olduğunu söylemiştik. Parlamento seçimlerine kendi ittifakımızla gireceğimizi söylemiştik. HDP hiçbir ittifakla değil kendi ittifakı ile seçime girecek. Emek ve Özgürlük İttifakı bunun somut örneği oldu.



Binde bir ihtimal bile olsa kapatma riskinin olduğu bir sürece biz kendimiz girmeyiz. Bunu parti meselesi olarak düşünmeyin. Tarihin en kritik seçimine giriyor. Seçim süreci çok mühim. Bu iktidar değiştiğinde demokratik dönüşüm yakalanabilmesi için biz ittifaklarımızla en büyük güvence olduğumuza inanıyoruz. Böyle bir güçten yoksun bırakma hakkımız, şansımız yok. Yeşil Sol Parti’yle seçime gireceğiz. Yeşil Sol Parti seçime Türkiye’nin tüm illerinde kendi logosuyla girecek."