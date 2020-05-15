HDP Eş Başkanı Mithat Sancar: Kayyım atamaları darbe pratiğidir

Haklarında devam eden terör soruşturmaları nedeniyle, daha önce görevden alınmış olan Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık, HDP'li Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül bu sabah düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. HDP'nin Iğdır Belediyesi Eş Başkanı Yaşar Akkuş ise gözaltına alınan bir diğer isim. "Silahlı terör örgütüne üye olma ve terörün finansmanını sağlama" suçlarından gözaltına alınan Akkuş, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu: https://twitter.com/yasarrakkus/status/1261170041371930624?s=20 Operasyonlarla beraber HDP'nin Iğdır, Siirt, Kurtalan, Baykan ve Altınova belediye başkanlarının yerine kayyum atandı. Sancar: Kayy**u**m atamaları darbe pratiğidir HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, düzenlediği basın açıklamasında kayyım atamalarını "darbe pratiği" olarak nitelendirdi ve bu pratiğin zincirleme şeklinde zamana yayılarak uygulamaya konduğunu söyledi: "Bunun adı açıktır: Bu bir darbedir. Bu, demokrasiyi tanımamaktır. Bu, halkın iradesini yok saymaktır. Bu, toplumun demokrasi inancını ortadan kaldırmaktır. Bu, toplumun bir arada yaşama umuduna darbe vurmaktır.

"İktidar, darbe dedikodularıyla suları bulandırmaya çalışırken, darbe söylentileri ile hayaletler yaratırken kendisi topluma darbe yapıyor" diyen Sancar, kayyum atamalarının "31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinin intikam operasyonu olduğunu ve iktidarın bu politikasının Kürt halkına düşmanlığının en sert, en açık örneği" olduğunu savundu. '**CHP'li belediyeler de kayyum şantajı ile terbiye etmeye çalışıyorlar**' Batıdaki belediyelere yönelik iktidarın tehditlerinin arttığını hatırlatan Sancar, CHP'li belediyeleri de kayyıu şantajıyla terbiye etme yoluna gidildiğini öne sürdü: "Halk iradesini tanımayan bir iktidarın halk sağlığı gibi bir derdi de olamaz. İnsanlık koronavirüs salgınıyla mücadele edip buna karşı dayanışma yoluyla baş etmeye uğraşırken iktidar halkın örgütlenmesini ortadan kaldırma planlarının peşinde." HDP Eş Genel Başkanı, kayyum meselesini Kürt halkının bir meselesi olarak ele almanın bir yanılgı olduğunu söyledi. Kayyum atamalarının "iktidarın faşizan anlayışının bütün ülkeye hâkim kılınması için yapılan bir hazırlık" olduğunu öne sürdü.