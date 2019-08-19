HDP Eş Başkanı Temelli: ‘Yeni Bir Sivil Darbe Yapıldı’

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İçişleri Bakanlığı’nın HDP’li büyükşehir belediye başkanlıklarını görevden almasına tepkisini “Maalesef bu iktidar, AKP-MHP bloku, Erdoğan rejimi, Türkiye tarihine kara bir sayfa daha ekledi. 19 Ağustos, Türkiye tarihine yeni bir sivil darbe olarak geçti. Bu sabah kalktığımızda 3 büyükşehir belediye başkanımız görevden alındı ve yerlerine kayyum atandı” sözleriyle ifade etti. HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan’ın görevden alınması Ankara siyasetini hareketlendirdi. HDP, Merkez Yönetim Kurulu’nu toplayarak belediye başkanlarını hedef alan İçişleri Bakanlığı’nın müdahalesi ile yerelde çok sayıda partiliye yönelik gözaltı operasyonları düzenlenmesini ele aldı. HDP’nin konuya ilişkin ilk tepkisi, “Bu, 31 Mart Yerel Seçimleri’ni yok saymak” oldu. HDP Eş Genel Başkanı Temelli, MYK toplantısı sonrasındaki basın açıklamasında, Türkiye için karanlık bir gün yaşandığını kaydederek, “Maalesef bu iktidar, AKP-MHP bloku, Erdoğan rejimi Türkiye tarihine kara bir sayfa daha ekledi. 19 Ağustos, Türkiye tarihine yeni bir sivil darbe olarak geçti. Bu sabah kalktığımızda 3 büyükşehir belediye başkanımız görevden alındı ve yerlerine kayyum atandı. Kayyumsuz ülkeyi yönetemeyecek hale gelmiş olan bu iktidar siyaseten ‘Ben acze düştüm, yönetemiyorum artık’ diyor. Evet yönetemiyor ve yönetemedikçe de ülkeye şiddeti meşru görüyor, kendi meşruiyetini yitirdikçe de tüm Türkiye halklarına şiddeti, baskıyı, kayyum rejimini dayatmaya devam ediyor” dedi.

Türkiye’de 12 Eylül askeri darbesi geleneğinin yaşandığını söyleyen Temelli, “Darbe mekaniği devam ediyor. Bir OHAL rejimi altında yaşadık uzun süre. KHK’lerle ihraç edilmeler, belediyelerimize atanan kayyumlar, demokratik siyasetin tasfiyesi, eş genel başkanlarımızın, milletvekili arkadaşlarımızın, belediye eş başkanı arkadaşlarımızın tutuklanması gibi çok uzun süren bir OHAL rejimi altında yaşadık. Bu OHAL rejiminin üzerinde iktidarlarını şekillendirenler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye uyduruk bir sistemi ülkeye dayatırken, şimdi de örtülü bir OHAL rejimini dayatmaya devam ediyor. Bugün karşı karşıya kaldığımız tablo tamamıyla rejimin kendisini deşifre etmesidir” diye konuştu. Kamuoyuna, sivil toplum örgütlerine ve diğer siyasi partilere bu “yeni sivil darbe” karşısında dayanışma çağrısında bulunduklarını da kaydeden Temelli, “Yerel yönetimlerde iktidara gelmemizi içine sindiremeyen bu iktidar, yerel yönetimler yoluyla demokrasi beklentisini ve talebini açığa çıkaran HDP’ye yönelik saldırılarına ara vermiyor. Yüzlerce arkadaşımızı yine bu sabah gözaltına aldılar, evlere baskın yapılıyor. Hiçbir arkadaşımızın suçu yok. Bugün cezaevlerinde olan 5 bin arkadaşımız gibi bugün gözaltına alınan arkadaşlarımızın da bir suçu yok. Tıpkı belediye başkanlarımızı görevden alırken ortaya koydukları gerekçelerde olduğu gibi uydurulmuş, hukuken hiçbir karşılığı olmayan bir gerekçe metniyle belediye başkanlarımız görevden alındı” ifadesini kullandı.