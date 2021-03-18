HDP Eş Başkanlarından Dava Tepkisi

HDP’ye kapatma davası açılması ve Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesinin ardından HDP’nin Merkez Yürütme Kurulu olağanüstü toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, her iki karara da tepki gösterdi. Düzenlenen basın toplantısında ilk sözü alan Pervin Buldan, yaşananları ‘darbe’ olarak nitelendirdi. Buldan, Gergerlioğlu ile ilgili karar ve HDP’ye kapatma davasının Türkiye tarihine kara leke olarak geçeceğini savunarak, “Dün bir kez daha Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçecek olan iki gelişmeyi birlikte yaşadık. Daha önce de milletvekili arkadaşlarımızın vekillikleri düşürüldü. Musa Farisoğulları, Leyla Güven, Ahmet Yıldırım, Leyla Zana'ya yapılanlar, dün bir kez daha parlamentoda yaşandı. Aynı anlayışın devam ettiğini bir kez daha gördük. Bir tweeti RT ettiği için Kocaeli Milletvekilimiz Sevgili Ömer Faruk Gergerlioğlu bir cezaya çarptırılmıştı ve bundan dolayı da dün milletvekilliği düşürüldü. Bu tam bir darbe anlayışıdır. Bugünkü iktidarın, AKP iktidarının küçük ortağıyla birlikte 15 Temmuz’da Meclis'in çatısına bomba yağdıranlardan hiçbir farkı kalmamıştır. Çünkü bunun da adı darbedir, halkın iradesini gasp etme darbesidir” dedi.

“Oylarımız 12 milyona yükseldi” Her iki kararın HDP’nin oylarını arttıracağını vurgulayan Buldan şöyle devam etti: “Şuna inanabilirsiniz; dün akşama kadar bize oy verenlerin sayısı 6 milyondu, dün akşamdan itibaren 12 milyona yükseldi. Bizim oy oranımız %11,5-12 idi, dün akşam itibariyle oy oranımız yüzde 20’lere yükseldi, bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Biz Türkiye halklarının Türkiye toplumunun gerçek gündemiyle ilgilenen bir partiyiz. Bugün halkın gündemi açlıktır, halkın gündemi sefalettir, yoksulluktur. İşçinin, esnafın, kadınların yaşadığı zulümdür. AKP bu gündemi değiştirmek istemektedir. Ancak bu gündem üzerinden partimizi kriminalize etme çabalarının öteye gitmeyeceğini ifade etmek isterim.” Muhaliflere çağrı Kapatma davasının sadece HDP’yi ilgilendirmediği söyleyen Buldan, muhaliflere çağrı yaptı. Buldan, “Bugün bize yapılan yarın mutlaka size yapılacaktır. İşte şimdi hep birlikte bu haksızlıklara, bu hukuksuzluklara karşı durmak hepimizin görev ve sorumluluğudur. Biz AKP hükümetine, önümüze konulacak olan ilk sandıkta elbette derslerini vereceğiz. Ancak şimdiden demokrasi güçlerinin biraraya gelerek birlikte AKP hükümetine bu fotoğrafı verme zamanı gelmiştir geçiyor bile. Bu ülkede hiç kimsenin artık haksızlığa uğramayacağı, yok sayılmayacağı ve cezaevlerinde haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklu kalmayacağı bir ortamı hep birlikte yaratmak bizlerin görevidir” diye konuştu.