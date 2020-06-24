HDP Eş Başkanlıkta Israrlı

Diyarbakır’da bir basın toplantısı düzenleyen HDP’nin kadın kurum ve üyeleri, eş başkanlık sistemine dair bir bildiri yayınladı. Görevden alınan belediye başkanlarının da katıldığı toplantıda ilk sözü alan, bir süre önce görevden alınan eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Figen Altındağ, 1930’dan 1999’a kadar sadece 85 kadının belediye başkanı seçildiğini söyledi. Altındağ, 2014’ten beri eş başkanlık sistemi uygulandığını ifade ederek, “Türkiye'de 1930'dan başlayarak 2009 yerel seçimlerine kadar sadece 85 kadın belediye başkanı seçilmiştir. Kota ve pozitif ayrımcılık ile birlikte 1999 yerel yönetimler seçimlerinde HADEP ile 3, 2004'te Demokratik Toplum Partisi ile 9, 2009'da ise yine Demokratik Toplum Partisi ile 15 kadın belediye başkanı seçilmiştir. 2014 yılında Barış ve Demokrasi Partisi'nin 96 belediyesinde eş başkanlık sistemi hayata geçirilmiştir” dedi.

Daha sonra söz alan HDP Batman Milletvekili ve Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran, eş başkanlıktan vazgeçmeyeceklerini söyledi. Acar Başaran, “19 Ağustos 2019’dan, seçimin üzerinden henüz birkaç gün geçmişken üç büyükşehirde başlayan kayyım atamaları 45 belediyeye ulaştı. Bugün de maalesef dün gözaltına alınan Sarıcan Belediyesi Eş başkanlarının yerine kayyım atandı. Bu süreç içerisinde 21 kadın arkadaşımız gözaltına alındı. Hala 9’u tutuklu, 4’ü ev hapsinde. Bu saldırılarla geri adım attığımızı zannediyorlar. Bu saldırılarla eşit temsiliyet irademizden, özgürlük mücadelemizden geri adım atacağımızı sanıyorlar” diye konuştu.

Acar Başaran, eş başkanlık sisteminin hükümetin hedefinde olduğunu savunarak şöyle devam etti: “Eşbaşkanlık sistemi, şu anda iktidarın en büyük korkusudur. Eşit temsiliyet, kadınların her yerde varlık mücadelesi vermesi iktidarın en büyük korkusudur. O yüzden her alanda kadınlara saldırmaya devam ediyorlar. Kendisinin saldırmadığı alanlarda da erkekleri örgütleyerek saldırıları gerçekleştiriyorlar. Bunun karşısında mücadele eden kadınlar da hedef gösteriliyor.”