HABER

HDP Eş Genel Başkan Temelli: İmralı'ya selam olsun

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.10.2018 15:50 | Son Güncelleme

HALKLARIN Demokratik Partisi'nin (HDP) Van'ın merkez İpekyolu ilçesi olağan kongresinde konuşan Eş Genel Başkan Sezai Temelli, "Bizi güçlü kılan mücadelemizdir.

HDP Eş Genel Başkan Temelli: İmralı'ya selam olsun

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi'nin (HDP) Van'ın merkez İpekyolu ilçesi olağan kongresinde konuşan Eş Genel Başkan Sezai Temelli, "Bizi güçlü kılan mücadelemizdir. Mücadelemizi var eden fikriyattır. Fikirler tecrit edilemez. Bu fikriyata da bu mücadeleye de İmralı'ya da sayın Öcalan'a da selam olsun" dedi.
Düğün salonunda gerçekleştirilen kongreye, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temmelli, HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe, Hakkari Milletvekili Sait Dede, il ve ilçe Eş Başkanları ile partililer katıldı. Saygı duruşu ve mali raporların okunmasıyla başlayan kongreye katılmayan CHP Van İl Başkanı Mehmet Kurukcu da çelenk gönderip, yeni yönetimi kutladı.
Kongrede konuşan HDP Eş Genel Başkanı Temelli, yürüttükleri 40 yıllık mücadelenin özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesi olduğunu savunarak, şunları söyledi:
"Bizi güçlü kılan mücadelemizdir. Mücadelemizi var eden fikriyattır. Fikirler tecrit edilemez. Bu fikriyata da bu mücadeleye de İmralı'ya da sayın Öcalan'a da selam olsun. İşte bu fikirlerden, barıştan, demokrasiden korkuyorlar. Korktukları için de tecrit var. Korktukları için her gün HDP'ye saldırmaya devam ediyorlar. Korktukları demokrasidir, barıştır, insanca yaşamdır, haktır, adalettir, hukuktur. Bakın 8 seçim atlattık. Hepsinde bize karşı her türlü ittifakı, pazarlığı yaptılar. Her türlü zoru, baskıyı uyguladılar. Ama buna karşılık her seferinde biz kazandık."
MUHALEFET PARTİLERİNE İTTİFAK MESAJI
2019 'da yapılacak yerel seçimlere de değinen Temelli, "Geçmişte bir takım ayrılık ve gayrılıklar olabilir. Ama şimdi yan yana gelme ve birlikte mücadele etme zamanıdır. Bu ülkeye güce güç katma zamanıdır" dedi.
Tek liste ile gidilen kongrede, Bahattin Kahraman ve Öznur Batın HDP'nin İpekyolu ilçe Eşbaşkanlığına seçildi.

FOTOĞRAFLI

HDP Eş Genel Başkan Temelli: İmralı'ya selam olsunHDP Eş Genel Başkan Temelli: İmralı'ya selam olsunHDP Eş Genel Başkan Temelli: İmralı'ya selam olsunHDP Eş Genel Başkan Temelli: İmralı'ya selam olsun

PARTNERSinüzitten korunma yolları nelerdir?Sinüzitten korunma yolları nelerdir?
Muğla'nın ilk Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı DemirMuğla'nın ilk Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Demir
Fatih Erbakan kararlı! Yeniden Refah Partisi kuruluyorFatih Erbakan kararlı! Yeniden Refah Partisi kuruluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Berkay'ın zararı dudak uçuklattı! Arda'ya bir şok daha

Berkay'ın zararı dudak uçuklattı! Arda'ya bir şok daha

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a rahip Brunson yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a rahip Brunson yanıtı

Devlet Bahçeli'den Brunson'ın tahliye kararının ardından flaş sözler

Devlet Bahçeli'den Brunson'ın tahliye kararının ardından flaş sözler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

Barış Atay'dan sürpriz HDP kararı!

Barış Atay'dan sürpriz HDP kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Fatih Erbakan kararlı! Yeniden Refah Partisi kuruluyor

Fatih Erbakan kararlı! Yeniden Refah Partisi kuruluyor

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusu

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusu

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

İYİ Parti'de istifa depremi

İYİ Parti'de istifa depremi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.