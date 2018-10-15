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HDP Eş Genel Başkan Temelli: İmralı'ya selam olsun

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.10.2018 16:49 | Son Güncelleme

HALKLARIN Demokratik Partisi'nin (HDP) Van'ın merkez İpekyolu ilçesi olağan kongresinde konuşan Eş Genel Başkan Sezai Temelli, "Bizi güçlü kılan mücadelemizdir.

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi'nin (HDP) Van'ın merkez İpekyolu ilçesi olağan kongresinde konuşan Eş Genel Başkan Sezai Temelli, "Bizi güçlü kılan mücadelemizdir. Mücadelemizi var eden fikriyattır. Fikirler tecrit edilemez. Bu fikriyata da bu mücadeleye de İmralı'ya da sayın Öcalan'a da selam olsun" dedi. Düğün salonunda gerçekleştirilen kongreye, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temmelli, HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe, Hakkari Milletvekili Sait Dede, il ve ilçe Eş Başkanları ile partililer katıldı. Saygı duruşu ve mali raporların okunmasıyla başlayan kongreye katılmayan CHP Van İl Başkanı Mehmet Kurukcu da çelenk gönderip, yeni yönetimi kutladı. Kongrede konuşan HDP Eş Genel Başkanı Temelli, yürüttükleri 40 yıllık mücadelenin özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesi olduğunu savunarak, şunları söyledi: "Bizi güçlü kılan mücadelemizdir. Mücadelemizi var eden fikriyattır. Fikirler tecrit edilemez. Bu fikriyata da bu mücadeleye de İmralı'ya da sayın Öcalan'a da selam olsun. İşte bu fikirlerden, barıştan, demokrasiden korkuyorlar. Korktukları için de tecrit var. Korktukları için her gün HDP'ye saldırmaya devam ediyorlar. Korktukları demokrasidir, barıştır, insanca yaşamdır, haktır, adalettir, hukuktur. Bakın 8 seçim atlattık. Hepsinde bize karşı her türlü ittifakı, pazarlığı yaptılar. Her türlü zoru, baskıyı uyguladılar. Ama buna karşılık her seferinde biz kazandık." MUHALEFET PARTİLERİNE İTTİFAK MESAJI 2019 'da yapılacak yerel seçimlere de değinen Temelli, "Geçmişte bir takım ayrılık ve gayrılıklar olabilir. Ama şimdi yan yana gelme ve birlikte mücadele etme zamanıdır. Bu ülkeye güce güç katma zamanıdır" dedi. Tek liste ile gidilen kongrede, Bahattin Kahraman ve Öznur Batın HDP'nin İpekyolu ilçe Eşbaşkanlığına seçildi.

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