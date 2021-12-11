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HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan erken seçim çağrısı! "Artık kaybedecek zamanımız kalmadı"

11.12.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kaybedecek zamanlarının kalmadığını belirterek, erken seçim çağrısı yaptı. Buldan açıklamasında, "Seçim sürecine Türkiye bu tarih itibarıyla artık girmiş bulunmakta. Çağrımız her zaman olduğu gibi elbette bir erken seçim çağrısıdır." ifadelerini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan erken seçim çağrısı! "Artık kaybedecek zamanımız kalmadı"

Buldan, yazar, sanatçı ve gazetecilerle buluştuğu Van'daki bir otelde, "Demokrasiye Çağrı Buluşmaları" kapsamında toplumun tüm kesimleri ile bir araya geldiklerini söyledi.

Toplantıların yol gösterici olduğunu ifade eden Buldan, "Bu buluşma oldukça önemli ve bizler açısından yol gösterici bir zenginlik taşıdığını özellikle belirtmek istiyorum. Sizleri bugün dinleyeceğiz, değerli görüşlerinizle yolumuzu daha da güçlendireceğiz." dedi.

Buldan, Türkiye'nin artık bir seçim sürecinde olduğunu belirterek, 27 Eylül'de "Demokrasiye çağrı" deklarasyonlarını Ankara'da açıkladıklarını hatırlattı.

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"KAYBEDECEK ZAMANIMIZ ARTIK KALMADI"

Bu çağrılarının, memleketin en uzak köşesinde bile yeni bir başlangıç yapmaya dair umut ve cesaret yarattığını savunan Buldan, şunları kaydetti:

"Bunun geri dönüşlerini, pozitif geri dönüşlerini her geçen gün almaya da devam ettik. Deklarasyonda ortaya koyduğumuz ilkeler etrafında büyük bir mücadele ortaklığını örmek için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bu ülkenin geleceğini birlikte inşa etmek için yola çıkmak ve bu yürüyüşümüzü kararlılıkla devam ettirmek için bu toplantıları yapmaya devam edeceğiz. Seçim sürecine Türkiye bu tarih itibarıyla artık girmiş bulunmakta. Çağrımız her zaman olduğu gibi elbette bir erken seçim çağrısıdır. Kaybedecek zamanımız artık kalmadı, dolayısıyla buradan bir kez daha erken seçim çağrımızı yapmak istiyorum."

Programa, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli ve partililer de katıldı. (AA)

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Pervin Buldan HDP Halkların Demokratik Partisi
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